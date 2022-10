Le Grand Reims mise sur les automates de collecte d’emballages

Cinq machines vont être installées cette année sur la voie publique pour capter les déchets d'emballages jetés hors foyer mais aussi améliorer le geste de tri.

Emmanuel, Debaty directeur déchets et propreté de la communauté urbaine du Grand Reims (143 communes, 300 000 hab.), est optimiste. « La collecte complémentaire des emballages par automate devrait représenter environ 120 tonnes par an. On a déjà récupéré 10 000 bouteilles en 15 jours avec deux machines », se félicite-t-il. Cinq bornes Réco, fabriquées en France, sont prévues sur des sites très fréquentés pour capter bouteilles en plastiques, cannettes métalliques et briques alimentaires. Le déploiement d’automate, à une telle échelle, est une première par une collectivité. Pas pour les ...