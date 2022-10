« Le discours sur la fonction publique est en train de changer »

[Interview] Formation

Publié le 03/10/2022 • Par Claire Boulland • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Enseignant-chercheur à l’Université Le Havre Normandie, Fabien Bottini est responsable pédagogique du Master droit des collectivités territoriales. Au cours d'un entretien à la Gazette des communes, il analyse les profils de ses étudiants, leur perception du concours de la fonction publique et leur évolution professionnelle par la suite.

Comment ont évolué les effectifs des promotions de votre master au fil du temps ?

Les effectifs pour les deux années M1 et M2 ont fluctué entre 15 étudiants à 42 étudiants. Dans le détail, le master 1 était tombé au plus bas à 10 étudiants début des années 2010 et en master 2, encore pire, à 4 étudiants. On est montés jusqu’à 27 étudiants en M1 en 2016 et là, cette année en M2, c’est un record : 19 étudiants.

Comment analysez-vous ces fluctuations ?

La baisse tendancielle des effectifs s’explique vraisemblablement par une ambiance caractérisée par un fort fonctionnaire bashing. Il est certain qu’un discours pro secteur privé et/ou a contrario plutôt anti fonction publique a détourné certains non étudiants des parcours du droit public en entretenant certaines idées reçues sur les métiers du service public : « on s’y ennuie », « c’est mal rémunéré », « l’évolution des carrières ne sont pas importantes »… Ce genre de choses.

Les augmentations d’effectifs peuvent s’expliquer par des éléments de contexte. La crise sanitaire a peut-être replacé le service public au centre du jeu et redonné goût aux étudiants pour les métiers publics. On peut penser que cela a joué. A l’intérieur même de l’administration, certains anciens étudiants s’emploient à renverser les idées reçues, auprès de ceux qui sont en licence notamment, cela fait du bien à ces derniers. Cela amène des profils qui auraient pu s’en éloigner, notamment de très bons étudiants.

En 2015/2016, on a ouvert aux agents publics la formation continue pour le master de façon à faciliter les évolutions de carrières de ceux déjà en poste. Un étudiant déjà en poste, par ailleurs élu, s’est ainsi investi pour faire le lien entre la formation initiale et la formation continue. Le bouche-à-oreille a été positif et a, là encore, motivé à rejoindre le cursus.

Quel est le profil des étudiants de votre master ?

Le recrutement du master se fait prioritairement au niveau local, ces sont plutôt des diplômés de la licence de droit, et plutôt des jeunes filles. On a aussi des étudiants d’origine étrangère, notamment africaine, qui demandent à intégrer le master, avec à l’appui un véritable projet professionnel cohérent. Il y a également des salariés issus du secteur privé en phase de reconversion professionnelle.

Quelles voies prennent vos étudiants à l’issue du master ?

Les étudiants ne s’orientent pas forcément dans l’administration dans le sens où, même si c’est une minorité, certains tirent profit de leurs diplômes pour se faire recruter dans le secteur privé, mais dans le cadre d’entreprises souvent délégataires de service public qui travaillent en lien avec les marchés publics, ce qui fait que cela reste cohérent avec le diplôme. La grande majorité, malgré tout, se fait souvent recruter à l’issue du master 2 par une administration, exceptionnellement de la FPE ou de la FPH, mais le plus souvent cela reste de la territoriale.

Ce qui frappe peut-être en termes d’évolution ces dernières années, c’est que les étudiants préfèrent parfois des expériences de contractuels pour faire leurs débuts que de passer des concours tout de suite. Et ce, parce qu’il reste un frein, le concours a la réputation d’être difficile. Surtout parce qu’ils pensent que cela leur reste inaccessible. Cela peut être aussi parce qu’ils ne sont pas encore complètement convaincus que travailler pour l’administration. Il s’agit de se donner le temps de la réflexion avant de s’engager plus d’avant.

Il y a toujours des étudiants qui, probablement par leur manque de confiance en eux, préfèrent préparer des concours B ou B+ alors qu’ils sont formés à être des agents de catégorie A. Une étudiante était major de promo, mais elle a préféré le concours de rédacteur territorial parce qu’elle ne se voyait pas à 23 ans manager une équipe tout de suite. Une fois qu’elle a eu confiance en elle, elle a passé le concours d’attaché et est devenue cheffe de service.

Sentez-vous un regain pour les carrières publiques ?

Le discours sur la fonction publique est en train de changer et c’est une bonne nouvelle, on a l’impression de revenir du fonctionnaire bashing, qui, il y a dix ans de cela, battait son plein. On sent monter un contre discours plus inaudible avant, il y a des signaux d’évolution plus favorables aux carrières publiques. Même si aujourd’hui, en réalité, toutes les administrations constatent une baisse des vocations qui peut être problématique en raison des départs en retraite à venir.