A La Tour du Pin en Isère, la police municipale s’est dotée, il y a un an, de VTT à assistance électrique qui lui permettent d’être plus visible et plus efficace.

de 80 km). Coût : 4 000 € pièce.

[La Tour-du-Pin (Isère) 8 200 hab.] A la Tour-du-Pin, les « hirondelles » de la PM sont passées à l’électrique. Depuis un an, les sept policiers municipaux ont relégué leurs vélos traditionnels pour enfourcher de superbes VTT à assistance électrique (VAE) ultraperformants. A l’origine de cette décision : la volonté municipale de rendre sa PM plus visible.

« La Tour-du-Pin est située dans une zone montagneuse, rappelle ­Alain ­Gentils, adjoint au maire chargé de la sécurité. L’été, pendant les fortes chaleurs, les agents ne pouvaient pas sortir les vélos. Quand il pleuvait trop, non plus d’ailleurs. Ils s’en servaient finalement très peu. Nous avons opté pour des VAE et nous ne le regrettons pas. »

Désormais, à tour de rôle, et par binôme, les agents sillonnent la commune à vélo. Ces trois derniers mois, ils ont parcouru pas moins de 400 kilomètres en VAE, preuve que ce mode de transport doux et écologique a su les séduire.

« Le VTT électrique répond à l’évolution de l’environnement urbain et aux nouveaux enjeux de mobilité, estime ­Philippe ­Liberatore, le patron de la PM. Il est idéal pour se rendre dans des endroits peu accessibles, passer entre des barres d’immeubles, éviter les embouteillages, emprunter des chemins… Un policier en VTT électrique occupe les mêmes fonctions qu’un policier municipal à pied, mais il va beaucoup plus vite ! Et il est complémentaire d’autres dispositifs plus classiques. »

Maillage territorial

Grâce à l’assistance électrique, un policier peut très vite, en seulement quelques coups de pédale, monter à 25 kilomètres/heure, et franchir des pentes à fort dénivellement. Et ce, même avec ses 6 à 7 kilos d’équipements ­incontournables : gilet pare-balles, armement… « En VAE, nos agents parcourent facilement 20 à 25 kilomètres par jour, ce qui offre un maillage du territoire plus conséquent qu’à pied ou à vélo traditionnel, se félicite ­Alain ­Gentils. Ils sont plus présents, cela a un effet dissuasif. Ça renforce le sentiment de sécurité. »

L’utilisation de ce moyen de transport, qui présente en outre l’avantage d’être silencieux, s’avère particulièrement pertinente contre certaines formes de délinquance ou d’incivi­lités : lutte contre les stupéfiants avec moins de regroupements de personnes, contre l’insalubrité avec des contrôles plus fréquents de dépôts d’ordures en dehors des emplacements autorisés, contre l’insécurité routière avec une présence constante dans les rues, notamment du centre-ville, contre les feux avec des interventions sur de l’écobuage ou des feux de friche…

Autre atout, l’usage de VTT électrique favorise la communication avec la population. « Nous avons ainsi un contact plus direct, constate ­Philippe ­Liberatore. Le vélo véhicule une image positive et les habitants nous adressent plus facilement la parole. Il favorise le lien social, le dialogue, la proximité. » Les patrouilles à vélo sont mieux accueillies par les habitants, en particulier, les jeunes qui n’hésitent pas à poser des questions sur le fonctionnement de ces deux-roues. « C’est aussi l’occasion pour nous de promouvoir la pratique du vélo et de parler de sécurité routière », souligne le chef de la PM.

Formation à venir

La mairie n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir deux vélos solides et performants, dotés d’un fort couple et d’une batterie de longue durée. Les agents se sont également formés en interne à la pratique de ce nouvel outil. « Le CNFPT propose une formation pour les vélos traditionnels, rappelle le patron de la PM. Nous appelons de nos vœux une formation pour les VAE, qui constituent à mes yeux une révolution technologique ­opérationnelle. »