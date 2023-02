Peut-on assermenter comme ASVP, un agent de police municipale ou un garde champêtre stagiaire ?

Réglementation

Publié le 03/02/2023 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, Toute l'actu RH, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

Le départ en formation d’un agent de police municipale ou d’un garde champêtre stagiaire peut intervenir parfois plusieurs mois après sa nomination. Pendant ce temps, il peut être intéressant pour la commune de pouvoir lui confier certaines tâches de verbalisation en le désignant comme agent de surveillance de la voie publique (ASVP). Le point avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Des agents communaux de tout cadre d’emplois

Les ASVP sont des agents communaux chargés d’une mission de police qui se distinguent des agents de police municipale ou des gardes champêtres. Ils ne constituent pas un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. Ils peuvent être agents titulaires ou contractuels (par exemple le temps de la saison touristique ou pour un remplacement temporaire) et relever de tout cadre d’emplois (technique, administratif, sécurité…) (circulaire de 2017). Rien n’empêche donc, et cela se pratique, de confier ces fonctions de police judiciaire à des agents de police municipale ou des gardes champêtres recrutés comme stagiaires, en attendant leur formation initiale d’application et la possibilité d’exercer pleinement leurs missions dans ...

