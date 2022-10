« L’inflation n’est pas justifiée pour tous les produits »

Restauration collective

Publié le 04/10/2022 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Inflation, éducation à l’alimentation, formation et attractivité des métiers sont les enjeux qui animeront le forum annuel de l’Agorès (association de la restauration collective publique), du 5 au 7 octobre, à Arles. Le président, Christophe Hébert, soulève ces points chauds de l’actualité.

L’inflation des coûts des produits est le premier sujet qui occupe et préoccupe les gestionnaires de cantines cette rentrée. Comment y répondre ?

La nature de la hausse des prix est différente selon les catégories de produits. En outre, l’inflation ne se justifie pas sur tous les produits. On observe un effet d’aubaine de certains industriels, qui globalisent la hausse des coûts, voire l’anticipent déraisonnablement, à l’occasion de renouvellement de marchés. Ainsi, les collectivités qui ne négocient pas se retrouvent avec 10 à 15 % de hausse globale et jusqu’à 26 % en cas de renouvellement de marché ! Alors qu’après négociation, ligne à ligne des lots, on se retrouve davantage dans le cadre de l’inflation, soit à 6 ou 7 % d’augmentation globale. En ce qui concerne les sociétés de restauration privée, qui demandent 7 % d’augmentation, rappelons que le coût alimentaire du repas représente 25 % de la prestation et l’énergie environ 20 % des frais de fonctionnement. On n’est donc pas à 7 % d’augmentation globale du coût de prestation.

Autre gros souci pour les cantines : la pénurie de personnel et le manque de mise à niveau par rapport aux nouvelles exigences du secteur. L’offre de formations bouge-t-elle pour résoudre ces problèmes ?

Nous avons un effet de ciseaux entre l’offre de l’Education nationale qui s’est paupérisée, répondant à une restauration collective qui demandait une main d’œuvre bon marché, et les besoins nouveaux en cuisiniers, pâtissiers, capables de transformer des produits bruts. Le travail manuel a été dévalorisé pendant des années. Si bien que les jeunes, peu motivés, quittent leur formation. On observe le même phénomène en formation continue. Le marché de l’emploi est extrêmement tendu. Notre groupe de travail sur la formation et l’attractivité est un chantier des 3 à 5 ans à venir pour infléchir la tendance des 30 dernières années. La Région Nouvelle Aquitaine va créer une école de cuisiniers en restauration collective, ce qui montre que les acteurs d’État n’ont pas fait leur boulot.

Cette année, l’éducation à l’alimentation, l’une des obligations de la loi dite « Egalim », est davantage à l’honneur du forum. Elle était passée, jusque là, après les autres problématiques. En quoi est-ce important ?

Oui nous développons les outils, formations et le montage de projets autour de cette éducation au goût et à l’alimentation. Ce sera même le thème principal du forum l’an prochain. Car on le sait, il faut manger mieux et moins. Cela passe par l’éducation en classe, des ateliers cuisine, le rôle des agents de service, le rapprochement avec la restauration traditionnelle et la gastronomie française, patrimoine culturel de l’Unesco. En outre, l’éducation à l’alimentation s’inscrit pleinement dans la crise. Pour certains ménages, l’auto-production peut être une réponse. Faire un potager à l’école, faire rencontrer les producteurs aux enfants a un effet pédagogique à beaucoup de niveaux et notamment pour toucher du doigt l’impact des changements climatiques.