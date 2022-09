Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 24 au 30 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Mauvais air – Le Réseau Action Climat France a publié les derniers chiffres de l’observatoire Climat-Energie. Comme elle l’explique sur son site Internet, l’association dresse un bilan mitigé des émissions de gaz à effet de serre de la France en 2021. L’année 2021 a ainsi connu un rebond des émissions brutes avec seulement 1% de plus que les objectifs fixés. Mais, concernant les émissions nettes (incluant l’absorption par les forêts et les sols), l’objectif fixé a été largement dépassé de 20,4 millions de tonnes équivalent CO2 en raison, notamment, « de la dégradation du puits forestier ». Le secteur des transports (30,1%) reste le plus émetteur, devant l’agriculture (19,4%) et l’industrie (18,6%). Autres constats : les objectifs de baisse de consommation d’énergie ne sont pas atteints et la part des énergies fossiles est encore trop forte.

Atomes crochus – Construction de quatre gigafactories d’électrolyseurs, de sites de production de réservoirs à hydrogène, de piles à combustibles pour la mobilité durable, de trains et véhicules utilitaires… Autant de projets, recensés par Les Echos, qui verront le jour avec l’annonce des dix projets français retenus dans le cadre du Projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) sur l’hydrogène. Cela représente un investissement public de 2,1 milliards d’euros, qui viendront compléter les 3,2 milliards d’investissements privés. Les projets retenus sortiront dans 7 régions différentes. Une prochaine vague d’appel à projets est attendue avec l’objectif d’avancer sur la production et les usages de l’hydrogène décarboné.

Contre nature – Quelques jours après l’annonce du projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables [lire aussi notre article], un article de Reporterre s’inquiète des éventuelles atteintes à l’environnement (artificialisation, destruction de la biodiversité…) que ces projets provoqueront. Parmi les motifs d’inquiétude : la possibilité de reconnaître facilement que les projets renouvelables relèvent d’un intérêt public majeur, permettant ainsi de déroger à l’interdiction de détruire des espèces protégées. Autres inquiétudes : pouvoir débuter une enquête publique sans attendre l’avis de l’autorité environnementale ou la procédure simplifiée de modification des documents d’urbanisme.

Toutes taxes comprises – Quatorze établissements publics territoriaux volontaires, recensés par un décret paru cette semaine, sont autorisés à expérimenter l’institution de contributions fiscalisées pour financer des actions de prévention des inondations [lire aussi notre article]. Ce dispositif, inscrit dans le cadre de la loi 3DS, doit permettre à ces bassins de conforter leurs sources de financement alors que les coûts de prévention pourraient, eux, devenir de plus en plus élevés. Pour certains, cette mesure est une taxe Gemapi qui ne dit pas son nom, puisque, pour rappel, les EPTB n’ont pas compétence pour lever une telle taxe même lorsqu’ils sont impliqués dans la lutte contre les inondations.

Débrayage – Lancés en 2015, où en est-on des cars Macron après la crise Covid ? Selon un rapport de l’ART, cité notamment par Boursorama, la fréquentation de ces cars grande ligne a été bonne cet été mais n’a pas retrouvé son niveau de 2019. Le premier semestre 2022 accuse ainsi un retard de 30% par rapport à celui de 2019. Avec plus de 3,3 millions de passagers enregistrés sur cette période, le bilan montre une hausse de 75% par rapport au premier semestre de l’année dernière. Mais les sept opérateurs présents sur le marché pourraient subir une nouvelle crise conjoncturelle : le manque de chauffeurs.

Plein gaz – Après l’annonce du projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables, le gouvernement a annoncé deux mesures favorablement accueillies par la filière biométhane. Comme l’explique Batiactu, cette dernière se félicite de l’allongement du délai pour bénéficier du tarif pour les projets d’installation qui, selon elle, permettra de les sécuriser. Autre satisfaction : le tarif d’achat de biométhane indexé sur l’inflation.

Sobriété – Comment faire des économies d’énergie en appliquant des mesures de sobriété dans les secteurs du bâtiment résidentiel, tertiaire et les transports ? C’est le sens de la dernière publication de Negawatt, qui liste de nombreuses mesures et actions à appliquer. Selon l’association, toutes ces mesures permettraient une diminution de 30% des consommations d’énergie dans le bâtiment d’ici deux ans, et un gain de 3,5% pourrait être atteint dans les transports avec seulement les trois premières préconisations.

CO2 mon amour – Avec le retour du Covid constaté depuis la rentrée scolaire, le sujet des capteurs de CO2 dans les écoles revient dans les débats. Environnement Magazine précise en effet que l’Etat prolonge jusqu’à la fin de l’année son aide financière à l’achat de capteurs de CO2. Chaque collectivité dispose d’une subvention de 8 euros par élève pour l’acquisition d’un tel équipement.

Et aussi…

Zoom sur la commune d’Argentan, dans l’Orne, qui produit un quart de son énergie grâce au renouvelable [France Info] ;

Pour réconcilier l’urbain et la nature, une petite transhumance va traverser Lyon pendant trois jours [France 3].