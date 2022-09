Accueil

Actualité

Actualité France

France De nouveaux outils pour aider les collectivités à acheter plus durable

Commande publique

De nouveaux outils pour aider les collectivités à acheter plus durable

Publié le 30/09/2022 • Par Christine Berkovicius • dans : France

lexiconimages - AdobeStock

Avec l’appui du ministère de l’environnement, du travail et de Bercy, l’Etat se mobilise pour inciter les acheteurs à mettre en œuvre le plan national d’achats durables (PNAD) publié il y a six mois, et entraîner avec eux les entreprises dans une dynamique plus sociale et plus verte. Une série d’outils sont désormais à leur disposition pour les aider à faire face à ces nouveaux challenges.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Achats publics

Commande publique