«La parentalité est devenue un problème public»

Prévention de la délinquance

Publié le 31/10/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France

C’est quoi être parent aujourd’hui ? Quel est le rôle de l’Etat ? A l’invitation du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) qui organisait lundi 26 septembre une journée consacrée à la parentalité et la prévention de la délinquance, Sandrine Dauphin, docteure en sciences politiques, a décrypté la notion de parentalité. Extraits.

Enfance et famille

Alors que la question de la démission parentale, réelle ou supposée, est régulièrement brandie par certains politiques pour expliquer la délinquance, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) a organisé lundi 26 septembre une journée intitulée : « Parentalité et prévention de la délinquance : comment mieux soutenir et accompagner les parents ? ».

A cette occasion, Sandrine Dauphin, docteure en sciences politiques, a dressé un rapide panorama de la question de la parentalité, de son évolution et de sa prise en compte par l’Etat : « Parentalité – Parents : qu’est-ce qu’être parent aujourd’hui ? ».

La parentalité, une notion récente…

« La notion d’enfant n’existe pas avant le 17e siècle. Au Moyen-âge, on considère les enfants, dès 6/7 ans, comme ...