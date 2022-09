Budget du ministère de l’Intérieur : la part belle aux recrutements

PLF 2023

Publié le 29/09/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Porté par le projet de loi d’orientation et de programmation qui prévoit 15 milliards d’euros sur 5 ans, le budget du ministère de l’Intérieur dépasse les 22 milliards d’euros.

Un budget en hausse, à l’image des dernières années. Doté de 20,789 milliards en 2022, le budget du ministère de l’Intérieur atteindra 22,039 milliards pour l’année 2023.

La majeure partie (15,77 milliards) ira à la mission sécurité. 57% iront à la police nationale, 39% à la gendarmerie et 4% à la sécurité civile. La Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi) prévoit ainsi une augmentation des moyens humains, juridiques et budgétaires à hauteur de 15 milliards d’euros supplémentaires et de 8500 postes créés au sein du ministère sur le quinquennat.

Loi sécurité : 15 milliards et 8500 policiers en plus

Dans le détail, 2874 emplois supplémentaires sont prévus pour créer 11 unités de forces mobiles pour sécuriser les grands événements sportifs à venir et débuter ...