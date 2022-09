Une pétition des territoires en manque d’ingénierie

Urgence climatique

La pétition lancée début septembre par l’Association nationale des pôles territoriaux et des Pays pour avoir plus de moyens en matière d’ingénierie a fait mouche dans les territoires. Signée par plus quasiment toutes les associations d’élus, elle a attiré l’attention du cabinet de la Première ministre.

