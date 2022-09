« La cour des miracles » : la mixité sociale du rêve à la réalité

Mixité sociale

Publié le 30/09/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Réalisé par une ex-enseignante et un ancien animateur, le film "La cour des miracles", sorti le 28 septembre, exprime toutes les difficultés à ramener de la mixité sociale dans une école d'un quartier populaire, face au refus des pouvoirs publics de s'engager, et malgré toutes les bonnes volontés des enseignants.

Les réalisateurs Carine May et Hakim Zouhani savent de quoi il parle, et cela se sent : elle ex-enseignante, lui ancien animateur, tous deux nés à Aubervilliers, où ils ont d’ailleurs tourné leur film.

Ils ont donc choisi de parler de ce qu’ils connaissent, de la difficulté de créer de la mixité sociale dans des quartiers en cours de gentrification, où de nouveaux habitants viennent pour bénéficier d’un immobilier accessible, mais tout en restant entre eux, à l’écart des familles historiques du quartier. Le film n’est pas sans rappeler « La lutte des classes », du réalisateur Michel Leclerc, sorti en 2019, qui évoquait le départ dans les écoles privées des familles les plus aisées, mais il se place cette fois du côté des enseignants, plutôt que des parents.

C’est donc un jour de rentrée à l’école primaire Jacques-Prévert, deux nouveaux enseignants arrivent dans ce quartier en chantier, où des immeubles flambants neufs sont en train de sortir de terre, et avec eux une nouvelle école qui ouvrira à la rentrée prochaine. Les conditions matérielles d’enseignement se dégradent, on le sent, et les enseignants semblent désabusés, à l’exception de la directrice, bien décidée à ce que l’arrivée de nouvelles familles plus aisées à la rentrée prochaine permettent de changer le quotidien des élèves et des enseignants. C’est sans compter les vicissitudes de la carte scolaire, que les élus locaux sont en train de remanier pour que les nouveaux jeunes élèves soient affectés dans la nouvelle école.

L’école fait sa transition écologique

Menée par la directrice de l’établissement, interprétée par Rachida Brakni, et une jeune professeur des écoles militante de l’école en plein air, la petite troupe de profs va se lancer dans la mise en place d’un projet pédagogique écologique, avec poulailler dans la cour, potager, recyclage à tous les étages, cours de maths dans la forêt voisine, taï chi pour tout le monde…un projet censé convaincre les parents bobos qui s’apprêtent à emménager dans le quartier.

Les réalisateurs en profitent pour dénoncer sur le mode comique le manque chronique de moyens dans les écoles, le recrutement de personnes non formées pour faire fonction d’enseignant, le manque de communication entre la collectivité et l’équipe enseignante, sans rentrer dans la caricature.

Et comme les réalisateurs savent de quoi ils parlent, il n’y aura pas de happy end, car dans la réalité ce n’est pas en une année scolaire qu’on réintroduit de la mixité sociale dans une école ou dans un quartier, c’est par un travail de longue haleine et beaucoup de pédagogie, de conviction.