Le jeu chez l’enfant pour penser et se construire

Éducation

Publié le 10/11/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Activité universelle présente chez tous les enfants, le jeu pourrait cependant apparaitre comme une activité futile. Or, on le sait depuis longtemps, le fait de jouer participe aux développements cognitif et affectif, à la découverte du monde et à celui des interactions sociales.

Par Fauve Sodade, psychologue EDA

Encourager le jeu chez l’enfant

Jouer est une activité naturelle pour un enfant, toutefois il peut arriver qu’un tout petit manque de temps pour s’amuser. L’horaire très organisé des familles laisse peu de place au jeu. Il est donc important de donner le plus souvent possible l’occasion à l’enfant de jouer et de lui laisser le temps de le faire. Pour cela, il faut mettre à sa disposition des jouets et des accessoires variés avec lesquels il peut s’amuser (tapis d’éveil, cubes, ballons, pâte à modeler, etc.).

Les jeux en extérieur lui permettent également de bouger, de prendre des risques, de relever des défis et de gagner en assurance. Lorsqu’il décide à quoi il veut jouer et comment il veut jouer, il développe sa créativité et sa capacité à résoudre des problèmes. Quand il dirige le jeu, l’enfant développe son autonomie et sa confiance en lui.

Jeux et apprentissages

Le jeu et l’apprentissage sont étroitement liés. D’une part, les enfants apprennent beaucoup quand ils s’engagent dans des activités ludiques qui se déroulent dans un environnement social favorable à l’apprentissage, où ils sont soutenus et encouragés.

D’autre part, ils acquièrent de nouvelles habiletés en interagissant avec les autres de façon ludique. Généralement, apprendre et jouer ou apprendre en jouant favorisent le développement du langage et de la pensée, ainsi que des capacités sociales et émotives.

Différents types de jeux

Selon Jean Piaget, psychologue suisse, le jeu conduit de l’action à la représentation « il évolue de sa forme initiale d’exercice sensori-moteur à sa forme seconde de jeu symbolique ou jeu d’imagination. » On peut ainsi classer les différents jeux en fonction de l’âge des enfants.

Les jeux d’exercices dès 2 mois contribuent aux progrès psychomoteurs, cognitifs, affectifs et sociaux de l’enfant. Ces activités vont lui permettre de découvrir son propre corps et par la ensuite son environnement. Par ces jeux l’enfant développera sa motricité fine puisqu’il sera amené à marcher, grimper, ramper, tirer. En grandissant, ces jeux sont toujours présents puisque des enfants de 8-9 ans prennent toujours autant de plaisir à grimper aux arbres, faire la course et sauter.

Les jeux symboliques prédominent entre 2 et 4 ans et permettent la communication, la reproduction du réel, l’expression du vécu intérieur et l’intériorisation des normes sociales, un rôle essentiel pour la construction de la personnalité. À partir de 18 mois, l’enfant va chercher à imiter son entourage. Le jeu du poupon et de la dînette est le meilleur exemple du « faire semblant ».

Les jeux de règles qui débutent avec la troisième année amènent à concevoir des relations d’égalité et de réciprocité avec l’autre. Le jeu permet à l’enfant d’assimiler la réalité extérieure avec un cadre et des règles communes à tous. Avec ces jeux, l’enfant apprend le principe du « tour de rôle », de perdre et de gagner.

Les jeux d’assemblages, enfin, s’adressent à tous les âges mais se complexifient au fur et à mesure des années. Ils consistent à réunir, à combiner, à monter plusieurs éléments pour former un tout, en vue d’atteindre un but précis. Par exemple, l’enfant peut être amené à poser un cube sur un autre, emboiter deux objets ou construire des tours.

Jeu, phénomènes transitionnels et processus de symbolisation

Mélanie Klein, psychanalyste, avance l’idée que le jeu chez l’enfant constitue un support privilégié pour avoir accès à son monde fantasmatique et à ses problématiques inconscientes et qu’il se révèle être un outil précieux pour le psychanalyste.

Cet héritage kleinien a par la suite été mis à profit par Donald Woods Winnicott (1), pédiatre et psychanalyste britannique. Winnicott reste considéré comme un auteur majeur autour de la thématique du jeu. Il incarne la figure d’un psychanalyste qui assume pleinement de participer de façon active au jeu de l’enfant. Ses écrits sur la technique du squiggle mettent en avant la capacité de ce clinicien à se prendre au jeu avec l’enfant, à l’accompagner dans une visée clairement psychothérapique.

Selon Winnicott, une mère qui s’adapte progressivement aux besoins de son enfant est une mère « suffisamment bonne ». Dans un premier temps, elle donne à son enfant l’illusion que la réalité extérieure correspond à sa propre capacité de créer. Ensuite, la tâche de la mère sera de désillusionner son enfant. Lorsque ce processus est enclenché, l’enfant est prêt pour la frustration du sevrage. Winnicott suppose que cette tension peut être soulagée par l’existence d’une aire intermédiaire d’expérience dans laquelle se trouve le jeu.

Pour Winnicott, le nourrisson joue dès qu’il est capable de posséder un « objet non-moi », premier usage du symbole et première expérience de jeu. Cette idée implique par ailleurs que, si le bon déroulement du jeu est synonyme de bonne santé psychique chez l’enfant, certaines manifestations cliniques à ce niveau peuvent en revanche être envisagées comme des signes de souffrance, voire s’inscrire dans un tableau clairement psychopathologique.

Les implications psychomotrices du jeu

Fabien Joly (2) indique que le jeu chez l’enfant offre des indices précieux concernant sa santé psychique. Ce n’est alors pas tant les contenus des jeux symboliques qui sont ici envisagés mais plutôt la façon dont l’enfant s’y prend.

Une formule de l’auteur, résume bien cette idée : « Dis-moi comment tu joues, je te dirai qui tu es et comment tu fonctionnes. » L’observation du jeu chez l’enfant est ici pensée comme tenant une place de choix dans la dynamique qui participe à une réflexion diagnostique et pronostique.

Sans forcément proposer une grille de lecture trop élaborée des formes pathologiques que peut prendre le jeu chez l’enfant, il envisage cependant quatre cas de figure : la situation où l’enfant ne joue pas ou rarement (avec une absence, une inhibition trop prononcée pouvant concerner des enfants ayant des problématiques psychopathologiques) ; la situation où l’enfant joue trop, ses activités ludiques se trouvant principalement marquées par la présence d’une excitation extrême, des conduites compulsivement répétitives et envahissantes ; la situation où l’enfant « joue mal » et où le jeu peut arriver à s’organiser mais sous la forme de tentatives sans cesse avortées impliquant des formes de désorganisation aux causes variées ; la situation où le jeu de l’enfant devient bizarre, saturé d’éléments auto sensuels, délirants, violemment sadomasochistes.

Ces pistes offrent au clinicien l’opportunité de s’interroger sur toutes les formes extrêmement diverses que peuvent revêtir ces figures de « jeux en souffrance » dont le repérage, au cœur d’une approche clinique éclairée, demeure fondamentale.