Pôle emploi, un partenaire de choix pour recruter

Ressources humaines

Publié le 04/10/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les difficultés de recrutement et le recours accru aux contractuels amènent les collectivités à s’intéresser à l’offre de service de Pôle emploi. A la clé, un vivier de candidats élargi.

Chiffres-clés 450 e-salons ont été organisés l’an dernier sur la plate-forme d’e-recrutement de Pôle emploi, générant 1,5 million de visites. Les quelque 10 000 entreprises participantes ont reçu au total 150 000 candidatures (source : Pôle emploi).

Longtemps, les collectivités n’ont eu que l’embarras du choix. Les candidats venaient à elles et le vivier des lauréats de concours suffisait peu ou prou à pourvoir les postes vacants. Pôle emploi n’était alors que très peu sollicité et, de toute manière, pas structuré en interne pour accompagner les recrutements de la fonction publique. Ça, c’était avant. Avant que le marché du travail ne se tende et que le secteur public n’ouvre grand ses portes aux contractuels. Cette nouvelle donne conduit de plus en plus de collectivités à s’intéresser à l’offre de service de Pôle emploi, à l’image de la ville de Marseille (12 000 agents, 870 700 hab.), qui a évoqué un possible partenariat le 5 mai dernier lors du « Club RH » organisé par « La Gazette » dans la cité phocéenne, sur le thème « Recrutement : ­comment attirer et fidéliser les talents ? » (replay disponible sur : bit.ly/3QVib7C).

Chercher d’autres profils

« Nous échangeons sur nos besoins, leurs offres et l’adéquation qu’on pourrait imaginer pour éventuellement conventionner. Il existe des conseillers “entreprise”. On se dit que, nous aussi, nous pourrions avoir un conseiller administration “grands comptes” dédié », a indiqué, à cette occasion, Cindy Chapdelaine, ­chargée de mission à la direction générale adjointe « transformer nos pratiques ». Marseille entend notamment profiter de l’expertise de Pôle emploi sur les métiers « pénuriques, volumétriques et peu qualifiés » pour lesquels la « méthode de recrutement par simulation », basée sur les habiletés, pourrait être utile.

« Les pièces du marché du travail ne s’emboîtent plus comme avant. Les employeurs publics doivent aller chercher d’autres profils », observe un directeur de Pôle emploi. L’établissement est aussi un partenaire de choix pour préparer et valoriser des salons en présentiel ou en ligne grâce à sa plateforme d’e-recrutement. Un appui qui intéresse ­Quentin ­Hérel, directeur mutualisé des ressources humaines de la ville, de l’agglo et du centre intercommunal d’action sociale de Blois (43 communes, 1 700 agents, 105 300 hab.) : « Nous envisageons de monter ce type d’évènement qui nous permettrait sûrement de mieux faire connaître nos métiers. »

Cv ciblés, tests, entretiens

Certains centres de gestion collaborent déjà avec Pôle emploi, au travers de l’action de formation préalable au recrutement (AFPR), pour préparer de futurs agents avant leur intégration dans leur service de remplacement-intérim. « Ensemble nous sélectionnons des CV, nous faisons passer les entretiens et des tests », indique ­Isabelle ­Pigoullié-­Rodulfo, directrice générale des services du centre de gestion de Vaucluse (215 collectivités affiliées représentant 7 400 agents). Les personnes sélectionnées suivent trois semaines de formation théorique puis passent autant de temps en collectivité. Des modules ont récemment été ajoutés pour préparer au métier de secrétaire de mairie, pour lequel les candidatures font aujourd’hui cruellement défaut. « Pôle emploi a des candidats qui traditionnellement nous échappent. Nous avons pu récupérer de bons CV grâce à eux », souligne ­Isabelle ­Pigoullié-­Rodulfo.

Le centre de gestion du Morbihan (378 collectivités affiliées, soit 12 751 agents suivis) utilise également l’AFPR pour former, avec le Centre national de la fonction publique territoriale, des demandeurs d’emploi de niveau bac +2 durant deux mois (un théorique et un pratique). « Une dizaine de personnes sont concernées chaque année, surtout pour des profils de gestionnaire polyvalent dans les très petites collectivités. Ils peuvent ensuite évoluer sur des postes de secrétaire de mairie. Depuis l’an dernier, cette action cible aussi des publics de niveau inférieur au bac », relate ­Marie ­Matmati, directrice du pôle « conseil et accompagnement aux collectivités ».

Un accompagnement innovant Simulation Au-delà de la diffusion des offres et de l’appui à l’organisation d’événements, Pôle emploi peut aider les collectivités à sélectionner et rencontrer des candidats, en particulier grâce à sa méthode de recrutement par simulation (MRS). Elle permet d’élargir le spectre des candidats en privilégiant la détection des capacités nécessaires à l’emploi proposé, sans tenir compte du niveau de diplôme, de ­l’expérience et du CV. Les habiletés sont évaluées grâce à des exercices pratiques qui recréent par analogie les conditions du poste à pourvoir, permettant d’apprécier la façon dont les candidats abordent et résolvent les difficultés. Il est également possible de signer des conventions pour des ­immersions professionnelles de demandeurs d’emploi en collectivité. De quoi contribuer à lever les fausses ­représentations sur les métiers territoriaux. L’établissement dispose en outre d’un réseau de « Lab » qu’il peut mobiliser pour faire émerger de nouvelles solutions aux problématiques de recrutement dans la fonction publique territoriale. Composé de professionnels formés aux techniques d’intelligence collective, au prototypage et au design de services, le Lab fait aussi appel pour chaque session à des experts externes (chercheurs, entreprises, étudiants…).