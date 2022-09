Inflation : « Beaucoup de nouvelles familles ont besoin de l’aide alimentaire »

Rencontres de l'Actas

Publié le 30/09/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L'Actas, réseau des cadres territoriaux de l'action sociale, organise ses 45e rencontres du 3 au 5 octobre à Saint-Romain-en-Gal (Rhône). Pauline Dubois, sa présidente, revient sur les conséquences de l'inflation sur les publics des CCAS et des départements.

Quels sont les nouveautés de votre congrès cette année ?

Nous avons eu deux congrès pendant la crise Covid où nous nous étions concentrés sur le bien-être des agents. Cette année, nous repartons avec des sujets de fond, qui occupent notre quotidien. Nous traiterons de la question des coopérations entre acteurs dans trois thématiques à partir des travaux en cours à l’Actas : l’aide alimentaire, l’aller vers et l’accueil inconditionnel. Ce sont des basiques de l’action sociale dans les CCAS et les conseils départementaux, mais on ne s’est pas trompé, les inscriptions pour le congrès sont nombreuses.

C’est aussi la première fois que nous sommes accueillis par un département, le Rhône. L’Actas n’est plus centré que sur les agents des CCAS et CIAS, nous avons une volonté de nous ouvrir vers les cadres des conseils départementaux.

Avec l’inflation, l’aide alimentaire revient une nouvelle fois dans l’actualité…

Pendant la crise sanitaire, à Pau, nous avons mis du temps à voir arriver les nouveaux publics, mais il a été possible d’absorber l’augmentation car elle a été progressive. Avec la crise ukrainienne et l’inflation, on voit de nouveaux publics. Beaucoup de nouvelles familles qui ont besoin de l’aide alimentaire et de soutien pour payer le centre aéré des enfants ou la cantine. Ce n’est pas lié à l’emploi, car on est dans le champ des travailleurs pauvres : les personnes sont embauchées, mais à des salaires bas ; avec l’inflation, il ne leur est plus possible de gérer. La situation se dégrade aussi pour les publics que l’on suivait déjà…

Les interrogations seront certainement nombreuses pendant le congrès, mais nos travaux porteront sur une partie plus théorique : faut-il mettre en place un droit à l’aide alimentaire sur le modèle du droit au logement ? Nous reviendrons aussi sur la question des coopérations sur le territoire. Comment faire pour qu’elle se fasse en bonne intelligence ? Peu d’institutions ont travaillé sur la structure de cette aide, nous présenterons les travaux réalisés dans l’année.

Cette thématique est lié à l’accueil inconditionnel…

Tout est lié ! Il faut “aller vers” la coopération dans l’aide alimentaire, pour savoir où et comment la chercher pour accueillir toutes les personnes. Il faut connaître l’offre locale pour accueillir et orienter les usagers vers les bons services. Cela concerne l’aide alimentaire mais aussi le logement ou les démarches administratives. Ces questions se sont accentuées avec la sortie de la crise Covid et l’arrivée des nouveaux publics, qui n’ont jamais eu à faire à nous.

Question phare du secteur social depuis plusieurs mois, la pénurie de personnel n’est pas au programme du congrès. Pourquoi ?

Nous avons lancé à l’Actas un chantier « métiers du sanitaire et du médicosocial ». C’est une question qui intéresse toutes les collectivités. Nous venons d’ailleurs de faire pour nos adhérents un webinaire sur l’impact du Ségur de la Santé et de ses déclinaisons [mission Laforcade et conférence des métiers de février 2022] pour les collectivités. C’est une question sur laquelle nous travaillons et nous y reviendrons.