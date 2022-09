Une circulaire pour passer le cap du million d’apprentis

Apprentissage

L’une des priorités identifiées de la mise en œuvre du plan « 1jeune 1solution » est le soutien à la formation par la voie de l’apprentissage, dans l’enseignement scolaire comme dans l’enseignement supérieur. 731 785 nouveaux contrats d’apprentissage ont été conclus en 2021, soit 39 % de plus que l’année précédente, dont 21 488 contrats dans le secteur public, soit une augmentation de près de 40 % par rapport à 2020 (données de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques – DARES).

Dans une circulaire publiée le 28 septembre, le gouvernement souhaite passer le cap du million d’apprentis. Il est ainsi annoncé que les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), les rectorats et les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) travailleront de concert, en lien avec les autres acteurs régionaux, pour mobiliser les centres de formation d’apprentis, les opérateurs de compétences (OPCO) et les réseaux d’entreprises et d’administrations de leur territoire.

Pôle emploi, les conseils régionaux, les délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et les autres intervenants du service public de l’emploi et du service public régional de l’orientation, tels que les missions locales ou les Cap emploi, mais aussi en tant que de besoin les plateformes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH), sont également des partenaires indispensables pour la réussite de la rentrée de l’apprentissage.