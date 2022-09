Eco Energie Tertiaire : un nouveau report en guise de « tolérance »

Alors qu’acteurs publics et privés avaient jusqu’au 30 septembre pour renseigner leurs consommations énergétiques dans la plateforme Operat, le gouvernement leur a accordé un délai supplémentaire de trois mois. La nouvelle date butoir est fixée au 31 décembre 2022. Sera-ce suffisant ?

L’annonce du gouvernement, la semaine dernière, a été accueillie avec soulagement. Collectivités locales et entreprises gestionnaires de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m2 ont finalement jusqu’au 31 décembre 2022 pour renseigner leurs consommations énergétiques dans le cadre du dispositif Eco Energie Tertiaire. Exit, donc, le couperet du 30 septembre, date initialement retenue pour renseigner toutes ces données sur la plateforme Operat. Dans un communiqué, le ministère de la Transition écologique précise qu’une « tolérance pour le remplissage de ces déclarations est accordée jusqu’au 31 décembre. Il sera donc possible d’effectuer de nouvelles déclarations et de modifier autant de fois que nécessaire les déclarations déjà réalisées ».

Difficultés pour les ...