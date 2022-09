Eau : « Le PTGE est un bon outil qui doit être conforté »

Climat

Avec la sécheresse et les risques de pénurie d’eau liés au changement climatique, les conflits se multiplient autour des usages de l’eau. Pour calmer le jeu, l’élaboration d'un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) est nécessaire, depuis 2015, pour accéder aux subventions des agences de l'eau concernant la réalisation d'ouvrages de substitution. Mais la démarche patine. Un rapport de l'ex-CGEDD et du CGAAER vient d’être publié pour identifier « des voies de progrès ». Interview de Claude Gitton, l’un de ses deux coordonnateurs et membre permanent de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEED) (1).

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Changement climatique

Eau potable