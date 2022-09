Le département des Hauts-de-Seine présente sa feuille de route pour la protection de l’enfance

Protection de l'enfance

Publié le 30/09/2022 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Créations de places d’accueil, revalorisation des assistants familiaux, innovations dans les prises en charge, le conseil départemental tente de faire oublier les manquements antérieurs/les dérapages passés.

Chiffres-clés 3 383 enfants confiés à l’ASE en 2021

enfants confiés à l’ASE en 2021 1247 Mineurs non accompagnés pris en charge par le département en 2021

Mineurs non accompagnés pris en charge par le département en 2021 1273 en structures de placement

en structures de placement 325 assistants familiaux (465 en 2015)

assistants familiaux (465 en 2015) 900 contrats jeune majeur en cours

contrats jeune majeur en cours 212 millions d'euros consacrés à l’ASE en 2021 (185,4M€ en 2020)

Qu’il ne soit pas dit que le département des Hauts-de-Seine ne fait rien pour la protection de l’enfance. Depuis que son image a été entachée par le décès fin 2019 d’un jeune de l’ASE hébergé à l’hôtel, donnant lieu à une inspection de l’IGAS fin 2020, le conseil départemental tente de redresser la barre et de démontrer son engagement.

Le président Georges Siffredi présentait le 20 septembre sa nouvelle feuille de route Protection de l’enfance pour les années à venir.

600 créations de places prévues

Le premier axe est « d’augmenter les capacités d’accueil » par la création d’ici 2026 de « 600 nouvelles places » en structures de placement, soit une augmentation de 50% par rapport à aujourd’hui. Ces places seront « adaptées à la diversité des situations » : fratries, enfants en situation de handicap ou « en rupture sociale ».

Sont prévus, une maison d’enfants à caractère social (MECS), un village d’enfants SOS, un établissement pour les fratries, un institut médico-éducatif, des petites unités de 5 ou 6 places pour des « jeunes à besoins spécifiques » (avec troubles du comportement) avec un encadrement renforcé, et des logements en semi-autonomie pour les 16-21 ans.

Revaloriser les assistants familiaux

Le département, qui a perdu une centaine d’assistants familiaux depuis 2015, souhaite améliorer l’attractivité de ce métier en proposant des augmentations de salaire.

Il crée deux nouvelles primes, qui vont au-delà du cadre légal et n’existent que dans certains départements : une prime d’ancienneté « allant jusqu’à 326€ de plus par mois », et une prime de 54€ pour les titulaires du diplôme d’Etat. Le coût est estimé à « un million d’€ par an ».

Dispositifs d’accueil innovants

Le CD met en avant les innovations qu’il porte en matière de prise en charge. Notamment la création d’un Institut du psycho-traumatisme de l’enfant et de l’adolescent, co-porté avec le département des Yvelines, qui a ouvert depuis avril 2022 et accueille « des victimes d’événements traumatiques lourds », dont des jeunes de l’ASE. Il se veut un lieu de formation, de recherche et d’innovation thérapeutique.

Enfin, une « Maison de l’avenir » ouvrira à partir de fin 2023. Avec 30 places d’internat et 40 en milieu ouvert, elle proposera « un accompagnement socio-éducatif et scolaire fort», une offre d’activités sportives et culturelles, afin de « lutter contre la déscolarisation des enfants de l’ASE ». Cet établissement ciblera des enfants « ayant des capacités et une appétences pour l’école, la culture, le sport, afin de leur donner toutes les chances de réussite », explique le pédopsychiatre Marcel Rufo, membre du comité scientifique du projet.

La question des accueils hôteliers

Non évoqué lors de la présentation, l’accueil hôtelier, désormais interdit, concerne encore 430 jeunes de l’ASE du 92. Un chiffre en baisse par rapport aux 624 recensés par l’Igas fin 2020. « 90% d’entre eux sont majeurs et ils bénéficient d’une présence éducative 24H sur 24 dans des hôtels réservés pour eux, l’encadrement a été renforcé », assurent les équipes du département.

En parallèle, deux appels à projets ont été lancés, en 2020 et en 2022, pour la création de près de 500 places pour les 16 à 21 ans : « Nous serons prêts en 2024 », date de l’interdiction effective des accueils hôteliers.