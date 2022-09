A Numérique en Commun(s), l’inclusion numérique planche sur le coup d’après

Inclusion numérique

Publié le 29/09/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu expert santé social, France

A l’occasion de la première journée de la cinquième édition de Numérique en commun(s) à Lens, dont le coup d'envoi a été donné mercredi 28 septembre, retour sur quelques temps forts.

Le mythique stade Bollaert-Delelis de Lens a bruissé mercredi 28 septembre des échanges, des débats, des brainstorming, des plénières, et des master class qui se sont déroulées dans le cadre de la cinquième édition de Numérique en Commun(s). 1700 personnes participent à cet événement phare, organisé sur deux jours à l’initiative de l’ANCT et de la Mednum, pour un secteur aujourd’hui à la croisée des chemins et dans l’attente de réponses fortes pour penser les conditions de sa pérennisation. Retour sur quelques temps forts qui ont rythmé cette première journée.

La Mednum a profité de cette journée pour officialiser le lancement de son Observatoire de l’inclusion numérique, des données inédites bienvenues pour permettre d’objectiver la situation d’un écosystème hétérogène, connu pour rassembler une grande variété d’acteurs, offrant des services variés, toujours à la recherche d’une plus juste reconnaissance et de financements pérennes.

