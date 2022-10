Des reclassements réussis grâce à la détection des aptitudes

MOBILITE

Publié le 07/10/2022 • Par Emmanuel Franck • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

En six ans, quelque 130 agents ont construit un nouveau projet professionnel grâce au dispositif Diversity. Les agents de la catégorie C sont ceux qui ont majoritairement bénéficié de cet accompagnement.

[CA de Châlons-en-Champagne, Marne, 14 communes, 1 330 agents, 81 600 hab.]

Une Atsem qui devient gestionnaire de recettes comptables, une auxiliaire de puériculture, désireuse d’intégrer la police municipale, prépare le concours, une jardinière intègre un centre social en tant qu’animatrice ou encore une cheffe de service souhaitant se recentrer sur ses aptitudes…

Depuis 2016, les agents de la communauté d’agglomération de Châlons-en-­Champagne, de la ville et du centre communal d’action sociale (CCAS) qui veulent ou doivent évoluer, ou qui souhaitent simplement effectuer un bilan à mi-carrière, bénéficient d’un accompagnement ad hoc par la collectivité.

A la suite d’un audit sur les risques ­­psychosociaux

A ce jour, plus de 200 agents ont intégré le dispositif, baptisé ­Diversity. Parmi ­eux, ­environ 130 – presque les deux tiers – ont changé de poste, passé un concours, construit un projet professionnel, éventuellement hors de la collectivité ; un petit tiers est « en maturation », c’est-à-dire en réflexion ou à la recherche de financements ; 9 %, enfin, ont abandonné. Diversity a vu le jour à la suite d’un audit sur les risques ­­psychosociaux au sein du CCAS. Et d’un constat : « Certains agents ne peuvent pas faire toute leur vie un métier qui les sollicite beaucoup », avance Sandrine Maginot, directrice générale adjointe chargée des ressources. Les « catégorie C », particulièrement concernés par les problématiques d’inaptitude physique ou de mal-être au travail, sont aussi ceux qui ont majoritairement bénéficié de cet accompagnement.

Un outil plus adapté que le bilan de compétences

Martine Marie, a la tête de la direction « organisation, accompagnement et qualité de vie au travail [QVT] », raconte : « Nous recherchions un outil plus adapté que le bilan de compétences, qui est réalisé à l’extérieur de la collectivité. » De fait, le bilan de compétences, destiné au salarié, est difficilement utilisable par l’employeur comme outil de gestion des RH. La démarche Diversity, elle, est assurée par le pôle « conseil en évolution professionnelle » de la direction « QVT » de Châlons-Agglo.

A l’initiative des pôles « conseil » ou « santé », les agents sont accompagnés pendant trois à neuf mois au cours desquels les conseillers identifient leurs compétences, les aident à construire leur projet, éventuellement leur proposent de s’immerger dans leur ­nouveau poste avant de l’occuper. A charge pour l’agent, ensuite, de ­trouver son point de chute. La démarche se caractérise par une première phase d’observation, détaillée et en situation, des aptitudes naturelles de l’agent. « J’observe comment l’agent s’y prend sur le plan professionnel, mais aussi par exemple sur le terrain sportif », explique Agnès Legougne, responsable du pôle « évolution professionnelle ». Un goût personnel, pour la photo par exemple, peut être utilisé dans la vie professionnelle pour prendre des photos pour le service.

Les deux premières années, la méthode – mise en œuvre par le ­prestataire ­Talentreveal avant d’être internalisée – a essentiellement concerné des agents en mobilité subie. « Nous avons d’abord ciblé les métiers pénibles comme les Atsem », reconnaît Agnès Legougne.

Depuis 2019, les bénéficiaires sont ­majoritairement en mobilité choisie. Une évolution positive tirée de l’expérience. « Désormais, nous intervenons avant l’avis d’inaptitude, précise la responsable. Cela évite des arrêts de travail de longue durée et des dépressions, rend l’annonce de l’inaptitude moins difficile à supporter, prend moins de temps pour le ­reclassement. »

« J’ai remarqué que j’avais des capacités pour mettre en avant les personnes » Nathalie Viart, animatrice famille dans un centre social « Serriste en charge des espaces verts pendant cinq ans, je travaille depuis quelques mois dans un centre social. A 36 ans, cette reconversion s’est imposée après que j’ai été déclaré inapte à mon poste en novembre 2021 en raison de douleurs lombaires rendant impossible le port de charges lourdes, comme une débroussailleuse. Au début, je ne me voyais pas faire autre chose. En entrant dans le dispositif Diversity, j’ai remarqué que j’avais des capacités pour expliquer et mettre en avant les personnes. Travailler comme animatrice nature aurait été idéal mais le poste n’existe pas. Par ailleurs, la collectivité éprouve des difficultés à recruter dans ses centres sociaux. Je travaille donc désormais dans un centre social. Depuis plusieurs mois, j’apprends en observant mes collègues. J’ai également été formée à l’informatique et je vais prochainement passer le Bafa. Physiquement, cela va beaucoup mieux. »

Thèmes abordés Métiers de la fonction publique