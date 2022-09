La commune nouvelle veut affirmer son nouveau souffle

Accueil

Publié le 28/09/2022 • Par Pascale Tessier • dans : France

Piqués au vif par un rapport de l’Inspection générale de l’administration qui lui promet des perspectives incertaines, les maires de France et les sénateurs se sont octroyé une matinée pour remettre la commune nouvelle sur la rampe de lancement, pour peu que l’État veuille bien être plus actif et réactif à leurs doléances.

