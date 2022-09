Face à la crise, les départements prêts à travailler avec l’Etat

Congrès de l'ADF

Publié le 29/09/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : Actu expert santé social, France

A quelques jours de leur congrès, les départements de France ont fait le point sur leurs relations avec l'Etat, plutôt meilleures selon François Sauvadet.

« Nous avons pleine conscience des difficultés actuelles », a expliqué en préambule le président (UDI) du conseil départemental de Côte-d’Or et de l’Assemblée des départements de France lors de la conférence de presse de présentation des Assises qui se tiendront à Agen du 12 au 14 octobre. Le travail avec le gouvernement est donc nécessaire, estime-t-il. Et pour lui, le dialogue de ce début de quinquennat est meilleur qu’auparavant. « On a le sentiment d’être plus entendus que par le passé », indique François Sauvadet.

L’ADF considère avoir été écoutée pour le projet de loi de finances pour 2023. La fin des contrats de Cahors, la trajectoire budgétaire, la clause de revoyure… Plusieurs points positifs sont ...