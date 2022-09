Où est passé l’Etat territorial ?

Décentralisation

Publié le 29/09/2022 • Par Brigitte Menguy Delphine Gerbeau • dans : Actu juridique, France

Les sénateurs Agnès Cannayer et Eric Kerrouche ont présenté le 29 septembre devant la délégation aux collectivités territoriales leur rapport d'information consacré aux services déconcentrés de l'Etat. Ils font un constat sévère sur cette présence territoriale qui ne répond plus aux attentes des élus locaux.

Etat et collectivités locales

RGPP, Reate, MAP pour « modernisation de l’action publique » : depuis 2007, les réformes des services déconcentrés de l’Etat se sont enchaînées, sans bilan, avec des allers et retours entre prééminence du niveau régional, puis départemental, sans concertation avec les élus locaux. En 2016, un rapport sénatorial intitulé « Où va l’Etat territorial » dressait déjà le constat d’un abattement des personnels affectés dans ces services, et de l’exaspération des élus locaux. Le rapport d’Agnès Cannayer, sénatrice de Seine-Maritime, et d’Eric Kerrouche, sénateur des Landes, fait les mêmes constatations : « les réformes s’enchaînent, sans se compléter, ni jamais être évaluées », alors que le ...

