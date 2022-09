Accueil

Dans les boîtes aux lettres, début de la mesure « Oui pub »

Publié le 28/09/2022 • Par Nathalie Levray

L’article 21 de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a introduit une expérimentation triennale relative au consentement préalable, exprès et visible, à la réception de supports publicitaires imprimés dans les boîtes aux lettres, dite « Oui pub ». Un décret définit les dispositions pratiques et l’évaluation de cette expérimentation publicitaire, qui durera trois ans.

