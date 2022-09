Accueil

TRANSPORTS

L’élargissement du forfait « mobilités durables » validé par le Conseil sup’

Publié le 29/09/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Kara / Adobestock

Le renforcement du décret encadrant le versement du forfait "mobilités durables" pour les agents territoriaux a été examiné et approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 28 septembre. Il prévoit notamment l'élargissement des modes de transports concernés et le cumul possible avec un remboursement d'abonnement de transports en commun pour les fonctionnaires et les agents contractuels.

