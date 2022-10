La coordination sécurité et protection de la santé

La SNCF a annoncé un plan visant à réduire le service TER dans les Hauts de France à compter du 24 octobre, à cause d'une pénurie de conducteurs. Dans cette région, une soixantaine de postes sont non pourvus, sur la centaine de postes vacants au niveau national ...

La Première ministre a profité du lancement du Conseil national de la refondation le 21 octobre pour expliquer les objectifs et la méthode pour élaborer une feuille de route sur la planification écologique. Et la faire vivre. ...

A cause des coûts de l’énergie qui ont explosé et de l’augmentation du prix des réactifs chimiques, des matériaux, des équipements et des travaux, les comptes des services d’eau et d’assainissement sont dans le rouge. Les collectivités auront des ...