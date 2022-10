La prestation de serment des gardes particuliers (1)

[Fiches pratiques de la police territoriale] Statut-formation

Publié le 06/10/2022 • Par Cécile Hartmann • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Depuis le 20 février 2020, en raison de la modification de l'article R.15-33-29 du code de procédure pénale, les gardes particuliers ne sont plus expressément dispensés de prêter serment à chaque renouvellement d'agrément. Cette fiche explique la position du ministre de la Justice, garde des Sceaux quant à la nouvelle écriture de cet article et expose le raisonnement juridique pour justifier le maintien de prestation de serment unique.

Cadre juridique

Code de procédure pénale, article R.15-33-29

(décret n° 2020-128 du 18 février 2020)



« Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller ou l’un d’entre eux, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l’une de ses chambres de proximité.

La formule du serment est la suivante : »Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » La mention de la prestation de serment est ...

