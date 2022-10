Les caméras piétons portées par les agents de police municipale (3) : information des citoyens

[Fiches pratiques de la police territoriale] Administration et gestion du service

Publié le 18/10/2022 • Par Philippe Liberatore • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Les communes qui ont équipé et habilité les agents de police municipale pour le port de caméras piétons ont l'obligation d'informer le public.

Chiffres-clés 6 mois C'est la durée habituelle de conservation des données filmées.

Communication au public

Afin d’améliorer les relations entre population et police, la police municipale de la ville de … pérennise son dispositif de caméras mobiles et/ou « la ville a décidé d’équiper les agents de police municipale de caméras piétons.

À compter du (date à définir) , les agents de police municipale de la ville de … disposent de … caméras mobiles.

Les caméras se portent de façon apparente sur l’uniforme de l’agent de police municipale. Le déclenchement manuel de l’enregistrement fait l’objet par les fonctionnaires de la police municipale d’une information auprès des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.

« Vous constaterez un signal visuel spécifique lorsque la caméra enregistre. »

Détail des données personnelles collectées

– Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale lors de leurs interventions ; – le jour et les plages horaires d’enregistrement ; – l’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ; – le lieu où ont été collectées les données ; – les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données sensibles.

Conformément à l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie de personnes uniquement sur la base de données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celle-ci.

Précisions : l’enregistrement n’est pas permanent, il s’opère dans les cas suivants : – lors de la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale ; – lors de la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que lors des actions de formation et pédagogie.

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de police municipale peuvent procéder en tous lieux, y compris des lieux privés, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Destinataires des données

De manière générale, il s’agit des agents des services de police désignés et habilités par le maire. Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents : – les agents chargés de la formation des personnels ; – les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; – les agents chargés des services de l’inspection générale de l’État ; – le maire en qualité d’autorité disciplinaire ; – les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ; – les agents chargés de la formation.

Réglementation

La commune est autorisée par arrêté préfectoral à utiliser les caméras mobiles dans le cadre : – de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, article 3 ; – du décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L.241-2 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale ; – des articles L.241-2 et R.241-8 et suivants du code de la sécurité intérieure ; – de l’arrêté préfectoral ; – du certificat de conformité délivré par la Cnil.

Le responsable du traitement demeure le maire. Une analyse d’impact relative à la protection des données a été réalisée par un délégué à la protection des données et des registres d’utilisation/dysfonctionnement ont été mis en place.

Accès aux informations et effacement des enregistrements audiovisuels des caméras mobiles

Vous avez la possibilité de demander l’accès aux informations et l’effacement des enregistrements audiovisuels des caméras mobiles vous concernant. Pour cela, le maire met à votre disposition des formulaires de demandes d’accès à l’accueil et au poste de police municipale.

Important : l’article R.241-15 du code de la sécurité intérieure (décret n° 2019-140 du 27 février 2019) « I. – L’information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.

II. – Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R.241-9.

III. – Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s’exercent directement auprès du maire, ou de l’ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d’être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.512-2 du présent code.

Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 70-22 de la même loi. »

Caméra-piéton et vidéoprotection – mise en demeure de la Cnil du 21 décembre 2021 – extraits

La présidente de la Cnil a mis en demeure une commune de mettre en conformité le dispositif de caméra-piéton utilisé par sa police municipale, ainsi que son dispositif de vidéoprotection.

Lors d’un contrôle sur place auprès d’une commune dotée de dispositifs de caméra-piéton et de vidéo-protection, la Cnil a constaté plusieurs manquements à la loi Informatique et libertés et au code de la sécurité intérieure. La présidente de la Cnil a donc mis en demeure la commune de mettre ces deux dispositifs en conformité sous un délai de quatre mois. […] Cette mise en demeure n’est pas une sanction. En effet, aucune suite ne sera impartie à cette procédure si la commune se conforme à la loi dans le délai qui lui a été donné. […]

Concernant le dispositif de caméra-piéton

Manquement à l’exactitude des données

La délégation de contrôle de la Cnil a tout d’abord constaté que certaines données incrustées sur les images enregistrées par la caméra-piéton, à savoir l’horodatage ainsi que l’identifiant de l’agent de police municipale porteur de la caméra, étaient inexactes, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l’article 4 de la loi Informatique et libertés.

Durées de conservation

La Cnil a constaté la présence dans la caméra-piéton de fichiers vidéo datant de plus de six mois. Or, il revient à la commune de s’assurer de l’effacement des enregistrements réalisés à l’issue de la période nécessaire à la prévention et la détection des infractions pénales, conformément à l’article 87 de la loi Informatique et libertés.

Sécurité et confidentialité des données

La Cnil a constaté que le mot de passe permettant d’accéder au logiciel de la caméra n’était pas suffisamment robuste et qu’aucune mesure permettant d’assurer la traçabilité des accès aux images n’était mise en œuvre, ce qui constitue un manquement aux dispositions des articles 99 et 101 de la loi Informatique et libertés.

Registre des traitements de la commune

L’utilisation de la caméra-piéton n’a pas fait l’objet d’une inscription dans le registre des traitements de la commune, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l’article 100 de la loi Informatique et libertés.

Information du public

La Cnil a également constaté que l’information des personnes concernées n’était plus accessible sur le site de la commune ni par voie d’affichage au jour du contrôle, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l’article 104 de la loi Informatique et libertés. Concernant le dispositif de vidéoprotection, la Cnil a constaté que les panneaux d’information apposés à chaque entrée de la commune ne permettent pas une information correcte du public, car ils ne comportent pas l’ensemble des mentions prévues à l’article 104 de la loi Informatique et libertés. Or, ces panneaux d’information ne peuvent présenter une information sommaire que s’ils sont complétés, sur un autre support, par une information exhaustive.

Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) : 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, Tél. : 01 53 73 22 22 (du lundi au jeudi de 9 h 00 à 18 h 30, le vendredi de 9 h 00 à 18 h 00).