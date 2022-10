Verbalisation en matière d’arrêt et de stationnement des véhicules : rappel de quelques principes

Comportement professionnel

Publié le 13/10/2022 • Par Vincent Champenois • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Lorsqu'ils sont amenés à verbaliser certaines infractions en matière de stationnement, les policiers municipaux, les gardes champêtres et les agents de surveillance de la voie publique sont parfois confrontés à certaines interrogations qui reviennent de façon récurrente. La présente fiche a pour objet de répondre à certaines d'entre elles afin de simplifier le travail des agents verbalisateurs.

Infractions en matière de stationnement = infractions instantanées

Confrontés à des infractions en matière de stationnement, les policiers municipaux, les gardes champêtres et les agents de surveillance de la voie publique se posent souvent la question de savoir s’ils peuvent verbaliser plusieurs fois le même véhicule pour la même infraction et si oui à quel intervalle de temps. À titre d’exemple, les agents susmentionnés peuvent se trouver en présence d’un véhicule stationné sur un trottoir et qui ne bouge pas durant plusieurs jours. La question est alors de savoir si le titulaire du certificat d’immatriculation de cette automobile peut être verbalisé à plusieurs reprises pour cette contravention.

Dans un arrêt du 30 janvier 2018 (n° 17-83.558), la Cour de cassation ...