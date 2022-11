[Fiche finance] Finances

La déconcentration des fonctions ressources, un outil de pilotage stratégique au plus près des services métiers

Publié le 07/11/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Murrstock/AdobeStock

Dans une volonté de changer les pratiques de gestion et de renforcer le sens et la visibilité donnée aux acteurs de terrain et aux services métiers, la déconcentration des fonctions ressources apparaît comme une réponse possible pour les collectivités.

Pierre-Olivier Eglemme élève administrateur