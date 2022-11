Indicateurs et évaluation

[Fiche finance] Contrôle de gestion

Publié le 31/10/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances

Pour certains, l'indicateur est un Graal qui permet de mesurer la « performance » de l'action publique et ainsi de justifier (ou pas) la dépense. Pour d'autres, a contrario l'indicateur ne permet pas de mesurer des activités difficilement quantifiables et encore moins les effets induits, en termes de changements de comportements notamment, suite à la mise en place d'une politique. Quelle place donner à l'indicateur dans le processus d'évaluation ?

Qu’est-ce qu’un indicateur ?

« Le Petit Furet de l’évaluation » (1) définit l’indicateur comme étant « une variable positionnée par rapport à une référence qui sert au diagnostic, à l’aide à la décision et à la communication ». En effet, l’indicateur est avant tout un instrument de mesure de l’avancement du programme, des résultats produits et de l’évaluation du contexte socio-économique. Il est comme un thermomètre qui permet de vérifier l’évolution de la variable en question mais en aucun cas il ne pourra expliquer la courbe observée. Seul, il ne permettra donc pas d’évaluer une action publique.

Un indicateur est quantitatif, ce sera un nombre ou un taux (le nombre de…/la population totale). On le déclinera en l’affinant lorsque c’est possible et intéressant. On peut ainsi suivre le nombre de bénéficiaires et affiner cet indicateur en le déclinant en fonction de l’âge, du sexe, de l’origine géographique du bénéficiaire… ce qui est intéressant pour l’information apportée mais qui demande de mettre en place un système de recueil plus complexe.

Quel indicateur pour quoi faire ?

Le choix des indicateurs peut s’avérer difficile. Généralement, la théorie d’action de l’intervention, une fois clarifiée, donne les clés pour choisir les indicateurs en capacité de mesurer l’atteinte des objectifs et donc de réduire le champ, parfois immense, des indicateurs mobilisables pour mesurer les interventions. Il existe plusieurs indicateurs qui permettent de renseigner des niveaux d’informations différents.

Indicateurs de contexte

Les indicateurs de contexte se basent sur des constats et aident à apporter des éléments de diagnostic sur un territoire. Ils peuvent être utilisés pour établir des comparaisons dans le temps et ainsi mesurer des évolutions. Il s’agit par exemple du taux de sortie sans qualification des jeunes ou du taux de chômage des jeunes sur un territoire. Mais les variations positives de cet indicateur ne prouvent pas forcément l’efficacité directe d’une action publique ; l’imputabilité entre l’action et l’observation n’est pas prouvée.

Ainsi, l’évolution favorable du taux de chômage sur un quartier prioritaire peut certes résulter des actions locales en faveur de l’emploi, mais encore d’un retournement de la conjoncture économique nationale, voire de l’implantation d’une entreprise ayant beaucoup recruté à proximité du quartier. L’indicateur de contexte est généralement disponible auprès de sources extérieures comme l’Insee ou de l’agence de développement de votre territoire.

Indicateurs de suivi

Les indicateurs de suivi sont liés à la mise en œuvre d’une action publique. Ils se composent des indicateurs de réalisation et de résultat. Ils informent sur les modalités de mise en application de l’action concernée.

Les indicateurs de réalisation servent à vérifier si les actions programmées ont été ou non réalisées et pour quel montant. De manière basique, ce sont les indicateurs de suivi de l’activité d’une action publique qu’une collectivité a en sa possession, par exemple le nombre de jeunes accompagnés/formés dans le cadre des actions de formation financées ou encore le nombre de mètres carrés d’un hôtel d’entreprises.

Les indicateurs de résultat servent à identifier le produit immédiat d’une action ou d’une série d’actions. Ils se rapportent aux objectifs opérationnels visés et aux résultats attendus. La donnée n’est pas immédiatement disponible et doit être recherchée auprès de l’opérateur et/ou des bénéficiaires. En gardant l’exemple des jeunes formés, ce sera le nombre de jeunes ayant obtenu une qualification à la sortie du dispositif de formation ou, pour poursuivre sur l’exemple de l’hôtel d’entreprises, le nombre d’entreprises s’y installant.

Indicateurs d’impact

Ces indicateurs se rapportent aux objectifs finaux et aux orientations stratégiques d’une politique.

Ils servent à mesurer les effets des programmes d’action et ont une portée plus générale. Ils constituent l’un des outils pour évaluer une politique publique. Ces indicateurs mesurent les évolutions à moyen et long terme. Ils vont permettre d’identifier en quoi les actions menées ont pu contribuer à une amélioration de la situation initiale.

Ils supposent donc d’établir un lien de causalité évident entre cette action publique et les changements constatés. Ils ne peuvent être renseignés que via un suivi individuel auprès des bénéficiaires, comme l’augmentation du nombre de jeunes qualifiés en emploi ou les résultats économiques des entreprises installées. Ces données sont plus difficiles à obtenir, puisqu’il faut laisser le temps à l’action publique de se déployer et surtout pouvoir entrer en contact avec les bénéficiaires ultimes ayant l’information recherchée.

Quand définir les indicateurs ?

Les indicateurs de contexte sont définis au moment du diagnostic. Ils en font partie et permettent de poser les bases de la stratégie à mettre en œuvre. Les indicateurs de réalisation et de résultat doivent être prévus dès la mise en œuvre d’une politique, afin de faciliter leur recueil. Il est très difficile – pour bon nombre d’indicateurs de réalisation notamment – de les renseigner une fois l’action terminée.

Ce sont des outils de suivi utilisés dans la phase préparatoire des évaluations afin de « rendre compte » des actions mises en œuvre. Les indicateurs d’impact, quant à eux, sont définis en même temps que les indicateurs de suivi mais ils ne pourront être renseignés que bien plus tard, parfois même lors de l’évaluation.

Qu’est-ce qu’un bon indicateur ?

Un indicateur doit être…

simple dans sa conception, son recueil, sa représentation et sa compréhension ;

fiable : il faut que l’indicateur soit défini, que sa définition fasse consensus, que sa source soit établie et sûre, et qu’elle puisse fournir la donnée régulièrement, sur un temps suffisamment long ;

pertinent : il doit répondre à un vrai besoin et proposer une information correspondant à ses objectifs ;

utile : il doit servir à l’action et être immédiatement exploitable ;

sensible : il doit révéler les modifications de la variable observée ;

normatif : en référence à une norme ou à une cible qui permet de porter un jugement sur le niveau atteint ;

clair pour faciliter la prise de décision et ne pas donner lieu à plusieurs interprétations ;

comparable dans le temps (sur une période suffisamment longue) et l’espace (pour pouvoir se comparer avec d’autres territoires équivalents) ;

disponible et accessible : le renseignement de l’indicateur doit être rigoureux et régulier, limité en nombre, pour que l’ensemble reste lisible et clair ;

pensé dès la mise en œuvre d’une politique afin d’en organiser la collecte la plus efficace possible.

Il est important de garder une mémoire de l’indicateur, afin qu’il puisse être renseigné le plus facilement possible, et ce par n’importe qui. Une fiche descriptive peut être utilisée à cet effet, reprenant notamment : la définition, la source, le mode de calcul le cas échéant, les commentaires, tout élément utile et permettant de capitaliser sur la méthode utilisée, les contacts…

Des tableaux de bord, avec des graphiques, peuvent être créés ensuite afin d’avoir une vision globale et synthétique des variations des indicateurs.

En conclusion, quels sont les pièges à éviter ?

Mettre en place un tableau de bord avec trop d’indicateurs ;

choisir des indicateurs inutiles ou trop complexes à renseigner ;

ne pas garder la mémoire de la construction du système de suivi et du suivi lui-même ;

ne pas faire évoluer son système de suivi dans le temps en constatant qu’il existe des failles ;

tout attendre des indicateurs !

Thèmes abordés Finances locales