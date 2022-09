Ségrégation sociale entre collèges : un mal endémique

Éducation

Publié le 28/09/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

La mixité sociale au collège revient sur le devant de la scène, avec l’arrivée de Pap Ndiaye au ministère de l’Éducation nationale. Une récente note d’information de la Depp souligne l’ampleur du phénomène de ségrégation sociale, amplifié par le secteur privé.

La ségrégation sociale dans les collèges s’est-elle aggravée depuis 2015, année où Najat Vallaud Belkacem, alors ministre de l’Éducation nationale, avait encouragé plusieurs expérimentations pour endiguer le phénomène ? C’est la question sur laquelle s’est penché le service statistique du ministère de l’Éducation nationale (Depp), dans une récente note d’information. L’objectif n’était pas d’évaluer l’efficacité des expérimentations lancées à l’époque, mais « de proposer un état des lieux de la ségrégation sociale au collège à la rentrée 2021 », et d’étudier son évolution.

Un phénomène d’ampleur, mais stable

Si au niveau national, la ségrégation entre collèges est peu variable au cours du temps, son ampleur demeure importante. Ainsi, à la rentrée 2021, la proportion d’élèves issus d’un milieu défavorisé est supérieure à 61% dans un dixième des collèges les plus défavorisés et inférieure à 14,6% dans un dixième des collèges les plus favorisés, contre 37,4% sur l’ensemble des collégiens. De même, les enfants issus de milieux favorisés (23,9% sur l’ensemble des collégiens) sont plus de 44,6% dans les collèges du premier décile, et moins de 6,6% dans les collèges du 9e décile.

Le fort impact du secteur privé sous contrat…

Cette ségrégation s’explique en grande partie par la différence de traitement entre les secteurs public et privé. Ce dernier n’étant pas soumis à la sectorisation, les familles peuvent choisir d’y inscrire leur enfant, quel que soit leur lieu d’habitation. Résultat : en 2021, le secteur privé sous contrat accueillait deux fois plus d’élèves socialement très favorisés que le secteur public (40,1% contre 19,5%), et deux fois moins d’élèves défavorisés (18,3% contre 42,6%). C’est à compter du début des années 2000 que l’écart s’est creusé entre les deux secteurs. Ainsi, en 1989, la proportion d’élèves de 6e de milieu social très favorisé n’était supérieure « que » de 11 points dans les collèges privés, pour atteindre 20 points en 2021.

…Mais aussi de la ségrégation urbaine

La ségrégation a également lieu au sein de chacun des secteurs, privé comme public, en particulier dans les grandes agglomérations où les élèves des milieux défavorisés sont surreprésentés dans certaines zones d’habitation, « reflet de la ségrégation urbaine ».

Au sein du secteur privé, certains collèges peuvent aussi se spécialiser dans le rattrapage d’élèves en difficulté et privilégier un profil d’élèves particulier, souligne la Depp. Ainsi, les collèges du dernier décile du secteur privé accueillent au moins 39,2% d’élèves de milieux défavorisés, proche de la proportion moyenne des collégiens issus de milieu défavorisé.

Des différences territoriales

Au niveau des territoires, la situation reste là aussi très contrastée. Le phénomène est le plus fort dans les départements les plus urbains : Hauts-de-Seine, Paris, Bouches-du-Rhône qui combinent les trois composantes de la ségrégation : une forte disparité entre collèges publics, mais aussi entre collèges privés causée par la ségrégation résidentielle, et un fort écart de composition sociale entre les deux secteurs, exacerbé par la concurrence entre établissements.

Les écarts de composition sociale entre secteurs public et privé sont particulièrement forts dans les départements du Bassin parisien, dans le sud méditerranéen, et les régions d’outre-mer. Ces territoires se caractérisent soit par un fort degré d’inégalités économiques, soit par un taux de pauvreté important. « La présence de territoires et collèges très défavorisés incite probablement, plus que dans d’autres départements, les familles plus favorisées à choisir les collèges privés comme alternative au collège de secteur », avancent les auteurs.

A contrario, ce sont dans les départements ruraux, le quart nord-ouest et le sud du Massif central, où la composition sociale du secteur privé est la plus proche de celle du secteur public.

« Un point culminant »

Pour le Comité national d’action laïque (CNAL), qui réunit l’UNSA-éducation, le SE-UNSA, la FCPE, la fédération des DDEN et la Ligue de l’enseignement, « les collèges privés ont atteint un point culminant de ségrégation des élèves, avec une composition sociale très élitiste en comparaison du secteur public. » Un constat qui invalide « tous les discours de l’enseignement catholique en faveur de la mixité sociale ».

Volontarisme

« L’école se débrouille mal avec les pauvres » a de son côté déclaré Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale, le 29 août 2022, lors d’une interview accordée à Brut. « Il faut travailler sur la mixité scolaire », a-t-il insisté, en valorisant « les établissements situés dans les quartiers défavorisés », et en posant « la question de la carte scolaire ». Un dossier épineux, laissé en jachère par son prédécesseur.