Accueil

Emploi Carrière

Emploi Carrière Actu Emploi

Actu Emploi Décryptage de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale

Formation

Décryptage de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale

Publié le 28/09/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu Emploi, Actu juridique, Analyses juridiques, France, Toute l'actu RH

©Olivier Le Moal - stock.adobe.com

Le recours aux contrats d'apprentissage dans les collectivités est possible depuis 1992. Pourtant, en 2020, seuls 7 100 contrats ont été conclus dans la fonction publique territoriale. Johana Jounier et Sébastien Cottignies, avocats, décryptent dans cette analyse les avantages que comporte ce contrat et ses modalités d'exécution.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique

Fonction publique territoriale

Formation apprentissage

Formation fonction publique

Johana Jounier et Sébastien Cottignies Avocats