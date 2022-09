Densification douce » : méthodes et outils pour un habitat durable et inclusif

Replay - Forum Habitat, Climat et Territoires

Par Delphine Gerbeau • dans : France

Xavier Timbeau, directeur de l’Observatoire français des conjonctures économiques explique en quoi consiste la notion de densification douce, à l’occasion du premier Forum « Habitat, Climat et Territoires », organisé par la Gazette des communes.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Xavier Timbeau, directeur de l’Observatoire français des conjonctures économiques, le centre de recherches en économie de Sciences-Po, travaille actuellement avec Villes Vivantes sur la densification douce, et sur une modélisation des différents impacts de cette densification, en termes de mobilités, d’émissions de carbone…

Il en a expliqué les tenants et aboutissants, et les conditions de réussite, le 13 septembre, lors du premier Forum « Habitat, Climat et Territoires », organisé par la Gazette des communes.

Voir ou revoir son intervention