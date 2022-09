Replay - Forum Habitat, Climat et Territoires

Comment fabriquer la ville à l’heure du changement climatique

Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

La Gazette

La fabrique de la ville se doit d’intégrer la nouvelle réglementation environnementale 2020, ou RE-20-20, s’engager dans le zéro artificialisation nette, et accélérer sur la rénovation énergétique des bâtiments. Des experts et des praticiens ont éclairé ces injonctions qui, pour certains peuvent sembler paradoxales, à l’occasion du premier Forum « Habitat, climat et territoires », organisé par la Gazette.

