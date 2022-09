La Cour des comptes étrille la gestion des déchets

Déchets

Publié le 27/09/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

L’ambition de réduire de 15 % notre production de déchets ménagers à l’horizon 2030 paraît bien compromise, à la lecture du dernier rapport de la Cour des comptes consacré au sujet. Publié mardi 27 septembre, ce document liste les faiblesses persistantes du service public de gestion des déchets et propose neuf recommandations pour davantage s’inscrire dans l’économie circulaire.

C’était il y a onze ans. La Cour des comptes publiait un rapport thématique consacré aux politiques publiques de prévention et de gestion des déchets, à l’échelon national comme à l’échelon local. Et le constat était sévère. Depuis, le cadre législatif et réglementaire français a été remanié afin d’instaurer une économie circulaire.

Mais, dans un rapport consacré à la même thématique, publié mardi 27 septembre, les sages de la rue Cambon regrettent que les insuffisances relevées en 2011 « restent d’actualité ». Certes, la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant s’est quasiment stabilisée depuis dix ans, mais à un niveau élevé, 583 kg (2019). À cette vitesse « le nouvel objectif – réduire de 15 % la production en 2030 par rapport à 2010 – paraît inatteignable ». Et la Cour des comptes de constater que 80 % du contenu de la poubelle grise, celle des ordures ménagères résiduelles (OMR), est constituée de déchets qui pourraient faire l’objet d’une valorisation « s’ils étaient triés par les usagers et orientés vers des filières de traitement » alors qu’ils sont pour l’essentiel incinérés ou mis en décharge.

Manque de suivi

La première partie de ce rapport se penche sur les faiblesses persistantes, depuis 2011, du pilotage du service public des déchets. Elle pointe notamment « un dispositif de suivi toujours défaillant » parce que les indicateurs sont à la fois trop nombreux et publiés trop tardivement par l’Ademe pour « orienter l’action publique ». Harmoniser dans un seul compte-rendu, le bilan annuel, par intercommunalité, des actions de prévention et de gestion des déchets ménagers autour de six indicateurs clefs et du coût du service par habitant, est l’une des neuf recommandations faites par la Cour des comptes.

L’institution analyse aussi les volets opérationnels de la prévention, de la collecte et du traitement « qu’il est indispensable de renforcer pour tendre vers une économie véritablement circulaire ». Elle s’arrête en particulier sur la tarification incitative qui « permet de réduire de 41 % la quantité d’OMR, d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables, et de réduire de 8% les DMA, en moyenne ».

La France était très en retard en 2011. Elle l’est encore. « Les espoirs placés dans une tarification plus incitative qui devait concerner 15 millions d’habitants en 2020 et 25 millions en 2025 sont pour l’instant déçus par le rythme très lent de sa mise en place. Moins de 6 millions d’habitants sont concernés en 2019 », constatent les auteurs du rapport. Ils recommandent pour favoriser la mise en place de la tarification incitative, d’alléger son coût pour l’intercommunalité grâce « à un financement complémentaire porté à 80 % des coûts correspondants sur les premiers exercices ».

Renforcer la prévention

Autre levier majeur d’amélioration, la prévention à laquelle les collectivités ne consacrent que 1 % du coût total du service public de gestion des déchets (SPGD). Et les actions conduites sont trop exclusivement centrées sur la communication. « Les intercommunalités et les éco-organismes doivent être incités à augmenter la part de leurs dépenses consacrées à la prévention et à financer des actions plus opérationnelles et ambitieuses que la communication ». Et le rapport de citer : la lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri à la source des biodéchets, l’éco-exemplarité des services publics par les achats responsables, la dématérialisation, etc… Les sages proposent de fixer dans la réglementation la « liste des actions financées par les intercommunalités et les éco-organismes pouvant être considérées comme dépenses de prévention ».