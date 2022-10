Des compétences à valoriser dans la protection de l’enfance

[Métier] Educateur spécialisé

Publié le 06/10/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Le métier d’éducateur spécialisé, en panne d’attractivité, doit se renouveler. Outre l’enjeu de la revalorisation salariale, il s’agit d’améliorer le cadre de son intervention. Jean-Marie Vauchez, éducateur spécialisé et formateur, témoigne...

Chiffres-clés Cadre d’emplois : éducateur spécialisé.

éducateur spécialisé. Catégorie : A.

A. Formation : dispensée dans les instituts régionaux du travail social.

dispensée dans les instituts régionaux du travail social. Employeurs : départements, rattachement à l’aide sociale à l’enfance.

Dans le secteur de la protection de l’enfance, mission confiée aux départements, la pénurie d’éducateurs spécialisés est l’une des préoccupations majeures. Car ces piliers de l’intervention sociale accompagnent au quotidien des enfants et des adolescents en grande difficulté. Signe du reflux des vocations, « le nombre de jeunes inscrits dans les instituts régionaux du travail social a diminué et les promotions sont plus réduites », relève Arnaud Lopez, directeur des solidarités territoriales des Hauts-de-Seine (1) et membre de l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé (Andass).

Préférence pour l’intérim

Après leur forte mobilisation pendant la crise sanitaire, les professionnels ont fait défection, au point que des établissements et services se retrouvent en ...