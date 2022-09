« La sobriété est déjà amorcée dans les territoires, que nous voulions ou non »

Mise en avant dans le dernier rapport du Giec, la sobriété est sur toutes les langues. Ses conséquences sont pourtant déjà visibles sur nos infrastructures. Une tendance qui doit nous amener à revoir radicalement notre façon de gérer celles-ci à l’avenir, faute d’assurer leur rentabilité avec le modèle existant, explique un rapport de recherche paru cette semaine. Le point avec Nicolas Rio, du cabinet de conseil aux collectivités Parties Prenantes et Hélène Delhay, du cabinet de conseil aux collectivités Espelia, co-auteurs du rapport.

Sobriété : les collectivités locales montrent l’exemple

Dans quel contexte s’inscrit l’étude que vous venez de publier ?

Ce rapport est le 4ème volet d’un travail de recherche sur le long cours que nous avons initié en 2015 sur l’évolution des modèles économiques urbains en partenariat avec l’Ademe, le PUCA et la Banque des territoires. Cela fait donc désormais six ans que nous explorons ce sujet avec nos collègues Isabelle Serfaty, du cabinet de conseil Ibicity, et Clément Fourchy (Espelia).

Ces dix-huit derniers mois, nous nous sommes concentrés sur la question de la sobriété appliquée aux infrastructures. Nous avons délibérément choisi ce sujet car nous nous sommes aperçus que cette problématique concerne de plus en plus de collectivités. Quand nous parlons de sobriété, nous entendons par là une diminution des consommations ou de la fréquentation des services urbains. Nous avons donc décidé de mener une étude transversale à plusieurs secteurs (eau, déchets, aménagement, mobilité/voirie, énergie NDLR) alors que d’habitude ces services sont plutôt cloisonnés.

La sobriété n’est-elle pour le moment qu’une annonce d’ordre politique ?

En réalité, les débats publics et médiatiques ont deux temps de retard par rapport à ce que nous observons sur le terrain. Alors que le débat actuel se concentre sur l’acceptabilité de la sobriété, cette tendance est déjà amorcée dans nos territoires, que nous voulions ou non.

Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, nos consommations sont en constante diminution depuis une dizaine d’années. Ces dernières s’expliquent en grande majorité car nos équipements ménagers sont plus performants. Cette diminution ira crescendo car les tensions sur la ressource en eau, dont nous observons déjà les prémices dans les territoires, vont s’accélérer ces prochaines années.

Les quantités d’ordures ménagères résiduelles sont aussi en constante diminution. Les réglementations, comme la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agiec), ont participé à ce phénomène, même si une diminution des ordures ménagères ne signifie pas forcément que d’autres déchets, comme les emballages, ne sont pas plus nombreux.

Il y a des différences entre les secteurs, bien que la sobriété soit un problème d’ensemble. Certains changements seront massifs, d’autres seront lents. Pour les transports, cette transition est moins amorcée mais elle a aussi commencé. Quoi qu’il en soit, en matière de gestion des infrastructures, ces diminutions de consommations posent déjà des problèmes non seulement structurels, mais aussi financiers.

Comment peut-il y avoir un problème alors que, justement, la sobriété nous amène à diminuer nos consommations et donc à dépenser moins ?

C’est un problème car, si en matière de gestion d’infrastructures nous savons comment ajuster à la hausse financièrement la capacité d’un réseau d’eau ou de chaleur, nous ne savons pas comment la diminuer. Or, certains réseaux se révèlent aujourd’hui surdimensionnés pour nos consommations actuelles et futures. La raison est simple : nos prévisions ont été jusqu’à présent réalisées sur l’idée qu’ils alimenteront les usagers de demain et que leurs usages seraient en constante augmentation. Nous remboursons à l’heure actuelle ces investissements, qui ne sont pas rentabilisés car ils n’ont pas atteint leur pleine capacité.

Le temps de renouveler ces réseaux, nous allons les utiliser en sous-charge pendant des années, tandis que les coûts fixes, eux, demeurent importants. Ce qui signifie que plus les consommations diminueront, plus nous paieront cher ces infrastructures publiques.

La sobriété met donc les collectivités face à leurs propres contradictions. D’un côté, celles-ci espèrent gagner plus d’usagers afin de rentabiliser, à terme, l’argent qu’elles ont investi dans ces infrastructures. Elles disent aux opérateurs de réseaux que leurs capacités vont augmenter. Ce sont pourtant ces mêmes collectivités qui invitent leurs contribuables à économiser davantage l’eau ou encore les déchets. La même logique prévaut sur les contournements routiers, que certains élus soutiennent. Ce sont pourtant ces élus qui disent qu’il faut nous diriger vers une transition énergétique.

L’application de la sobriété implique-t-elle un changement de paradigme pour les acteurs des territoires ?

Le changement de paradigme réside moins dans ce que nous devons faire que dans ce qui nous arrive dessus. Si nous voulons gagner le pari de la sobriété, il faut nous demander quels investissements sont nécessaires, ceux qui sont superflus et qui ne vont pas dans le sens de la transition énergétique. Il faut que les collectivités intègrent d’ores et déjà ce critère dans leurs plans pluriannuels d’investissements (PPI).

Nous ne disons pas que la sobriété est une mauvaise chose, bien au contraire. Toutefois, nous devons l’anticiper et nous demander comment l’argent public pourra être réinvesti dans les infrastructures existantes. A présent que le paradigme a changé, nous devons accepter que notre modèle de financement ne soit pas le bon.

Par ailleurs, il faut également changer d’approche dans notre façon d’aborder les consommations. Nous ne devons plus les envisager seulement à l’échelle d’un territoire, mais aussi individuelle. Combien de maires connaissent le nombre d’habitants de leurs communes mais n’ont pas conscience du tonnage d’eau consommée par habitant ? Ces critères doivent devenir des réflexes à l’avenir.

Les usagers sont de plus en plus réceptifs à ces discours. Il y avait jusqu’à présent un tabou sur le lien entre la qualité de service et les consommations avec l’idée que, intégrés dans un système collectif, les usagers réalisent moins les efforts qu’ils doivent fournir pour limiter leurs consommations. Mais les mentalités changent. Sur les déchets par exemple, les habitants sont désormais prêts à se déplacer plus loin pour trier leurs déchets, alors que ce n’était pas le cas il y a quelques années.