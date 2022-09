Données : les collectivités ne jouent pas à armes égales

Numérique

Publié le 30/09/2022 • Par Romain Mazon • dans : France

Une vaste étude de l’observatoire Data Publica, publiée mardi 4 octobre, révèle une lente appropriation de la donnée dans l’élaboration des politiques publiques.

Chiffres-clés Mardi 4 octobre de 9h à 10h30 La données dans les territoires en 2022 Paris

Ce n’est pas tant par le volume des répondants que par la profondeur des questions et des réponses apportées que l’étude est inédite. L’observatoire ­Data Publica publie, mardi 4 octobre, les résultats d’une vaste enquête (1) qui permet de dresser un état des lieux de la manière dont les collectivités abordent les questions relatives aux données, publiques ou pas.

Elle est complétée d’un sondage auprès du grand public, qui permet de confronter l’adéquation de ­l’action des collectivités avec les attentes des citoyens.

Pour découvrir les résultats de cette double enquête de l’Observatoire Data Publica, deux présentations sont organisées : Les chiffres clefs des études seront présentés mardi 4 octobre à Paris au Hub des Territoires. S’inscrire en ligne ici, en présentiel ou à distance. Un webinaire pour une présentation détaillée des études le mardi 11 octobre à 11h00. Inscription se fait ici.

Souveraineté numérique, open data, usages, acculturation des agents et des élus, transparence, numérique responsable… tout y passe, permettant de contredire certains clichés. Ainsi, à rebours de l’espace qu’on lui donne dans le débat public, la sécurité vient en dernière position des domaines dans lesquels l’usage de données est jugé utile par les collectivités.

La sécurité en dernier

De manière globale, l’étude montre que « le sujet de la data ne concerne plus seulement les grandes collectivités », relève Jacques Priol, cofondateur de l’observatoire Data Publica et président du cabinet conseil Civiteo. L’insertion de « clauses data » dans les contrats de délégation est ainsi largement pratiquée, dans toutes les strates.

Mais tous les domaines couverts par les données ne sont pas maîtrisés de la même manière, et il existe un effet « seuil de population » indéniable : en dessous de 10 000 habitants, les communes peinent à appréhender l’ensemble du sujet. C’est le cas de la souveraineté numérique dont tout le monde parle, mais dont, à l’exception des régions et des métropoles, les collectivités ont bien du mal à se saisir (4 % des départements ou 18 % des communes seulement ont défini une politique en la matière). De même, l’étude montre l’échec relatif de la loi pour une République numérique de 2016, 54 % de collectivités ne publiant pas leurs données publiques, malgré l’obligation légale.

Une charte éthique

Jacques Priol relève cependant une « montée en puissance de l’adoption de règles de gouvernance de la donnée qu’on n’atten­dait pas à ce niveau, avec 25 % des collectivités qui ont défini de telles règles ».

Dans le même registre, 34 % d’entre elles envisagent d’adopter une charte éthique de la donnée, montrant sans doute qu’après les geeks de l’avant-garde et des innovations plus ou moins partagées et durables, les collectivités veulent se donner un cadre, pour leurs usagers et pour elles-mêmes. Ce qui ne serait pas superflu. En effet, les répondants se montrent assez sévères quant au niveau d’accultu­ration de leur collectivité aux enjeux des données. Un niveau qu’ils jugent « insuffisant » à 47 % et « pas identifié » du tout pour 18 % des ­collectivités.

Autre enseignement qui bat en brèche certaines idées reçues : l’usage de la donnée par les collectivités doit avant tout aider à améliorer la relation aux citoyens et le service rendu pour 49 % des répondants, et n’est envisagé comme source d’économie que par 8 %. « Les élus n’achètent pas ces solutions, qui promettent du ROI [retour sur investissement] » conclut Jacques Priol.

« Le sondage auprès des Français montre une ligne rouge à ne pas franchir » Jacques Priol, cofondateur de l’observatoire Data Publica « Dans le sondage auprès des Français accompagnant notre étude, on constate une spéci­ficité française, celle de la confiance des citoyens quant à l’usage de leurs données par les acteurs publics. Mais elle ne signifie pas que les usagers sont prêts à en partager davantage. A moins que leur usage permette d’améliorer le service public rendu. Le sondage montre aussi une ligne rouge à ne pas franchir : les acteurs publics sont tenus de ne pas commercialiser les données publiques. Un message qui doit être entendu par certains porteurs de projets de smart cities, prompts à avoir cette tentation. »