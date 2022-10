Mathilde Icard : « Ne suralimentons pas le discours sur la perte d’attractivité de la FPT »

[Interview] Ressources humaines

Publié le 05/10/2022 • Par Claire Boulland • dans : France, Toute l'actu RH

Avec une remise en cause du travail et de l’effort en hausse, l’association des DRH des grandes collectivités, dont Mathilde Icard est la présidente, interroge le rapport à l’engagement des agents en place et de ceux qui pourraient rejoindre la FPT.

Chiffres-clés 7 octobre 2022 : colloque de l’ADRHGCT, sur le thème « les DRH relèvent les défis de l’engagement ».

colloque de l’ADRHGCT, sur le thème « les DRH relèvent les défis de l’engagement ». Eté 2022 : l’expression « Quiet Quitting » (le travail sans excès de zèle), apparaît.

l’expression « Quiet Quitting » (le travail sans excès de zèle), apparaît. Janvier 2022 : rapport sur l’attractivité de la FPT, dont Mathilde Icard est coauteure.

rapport sur l’attractivité de la FPT, dont Mathilde Icard est coauteure. Juillet 2020 : « The Great Resignation » (la grande démission), locution créée aux Etats-Unis après la pandémie, lorsque des millions d’Américains insatisfaits (travail, salaire…) ont quitté leur emploi.

Le « Quiet Quitting » (le travail sans excès de zèle) et la « Great Resignation » (la grande démission) sont-ils des phénomènes que vous observez ?

Aujourd’hui, cela n’est pas observé, il n’y a aucun indicateur qui le prouve. Attention à ne pas suralimenter le discours sur la perte d’attractivité de la FPT, qu’il n’y ait pas de prophétie autoréalisatrice ! Soyons dans une logique de riposte par rapport à tout cela. Il est certain que le rapport à l’engagement évolue. Même si chacun a sa propre notion du sujet. Ce constat n’est pas nouveau. Il renvoie à la question de la motivation de service public et de l’engagement réciproque attendu : le système est hiérarchisé avec les élus et les rémunérations pèsent dans la balance. Faut-il être engagé pour travailler dans la fonction publique ? Fait-on vraiment du bon travail lorsque l’on est engagé ? Et que se passe-t-il lorsque l’on est surengagé ? Car l’une des spécificités de la fonction publique, et a fortiori de la FPT, est que si l’on y vient par hasard, on y reste par besoin de sens. La pandémie a montré cet investissement. La réplique « ce n’est pas dans ma fiche de poste ! » est rare.

La fiche de poste est pourtant un élément déterminant…

Il faut toujours être au clair dès le départ sur ce que l’employeur attend, mais il est important que le postulant sache que l’on sert un collectif. C’est l’ADN de la fonction publique : on est titulaire du grade, mais pas de la fonction. On peut être amené à être placé là où il y a un besoin de service public… Il est impératif d’être transparent sur cet aspect.

Cet engagement fait-il peur aux jeunes ?

Là encore, ce n’est pas ce que l’on perçoit. En revanche, les profils que l’on attire ont, jusqu’à présent, souvent passé les 30 ans et aspirent à un développement de carrière. Il y a un risque de ne plus les capter si nous ne sommes pas en mesure de faire des promesses d’évolution professionnelle et salariale. La conciliation vie privée - vie ­professionnelle est aussi un argument, actuellement peu vendu par les collectivités. Alors que cela renvoie l’image d’un employeur qui prend soin de ses agents. C’est l’item le plus recherché, selon une enquête pour la direction ­interministérielle de la transformation publique dans le cadre du rapport sur l’attractivité de la FPT.

Cette étude pointe la méconnaissance qu’ont les jeunes de la territoriale…

Elle montre le travail qu’il y a à faire auprès de jeunes de 18 à 30 ans. Un tiers seulement sait que les communes sont chargées du fonctionnement des écoles. Si certains métiers de la territoriale sont connus, plus de 20 % des jeunes pensent que les inspecteurs du travail ou les conducteurs de train sont des territoriaux ; 26 % pensent qu’il faut résider dans la commune où se trouve le poste et 10 % s’imaginent… qu’il faut connaître un élu pour y accéder.