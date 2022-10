Une appli qui facilite l’exercice de la compétence Gemapi

Eau

Publié le 07/10/2022 • Par Monique Clemens • dans : France

Géorivière est une application métier pour le suivi et la gestion des milieux aquatiques : une utilisation simple fondée sur un code source libéré. Il s'agit d'un outil cartographique qui embarque sur le terrain toutes les informations relatives aux cours d’eau. La difficulté réside dans le fait de garder un outil lisible par le plus grand nombre.

C’est le transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi) aux intercos, en 2018, qui a donné l’idée à ­Thomas Magnin-­Feysot de créer une application métier, open source, semblable à ­Geotrek. Le parc naturel régional (PNR) du haut Jura (106 communes, 13 EPCI, 101 060 hab.) utilisait ce logiciel depuis 2016 pour ses itinéraires de randonnée, son idée était de disposer d’une suite logicielle semblable pour la gestion des rivières et de la partager. « Le volume de données allait augmenter et nous avons vite fait le lien avec ­Geotrek pour la gestion de linéaire », relate le chargé de mission « système d’information géographique, informatique et évaluation » de ce PNR couvrant deux bassins versants, ceux de la ­Valserine et de la haute vallée de l’Ain et de l’Orbe.

Code source libéré

« Nous avons alors monté une fiche projet pour obtenir des financements des régions Bourgogne – Franche-Comté et Auvergne – Rhône-Alpes, et de l’agence de l’eau. Sur la première version de l’outil, nous disposions d’un budget de 65 000 euros, ce qui est assez modeste par rapport au produit final, mais nous avons bénéficié de tout ce qui avait été fait par Geotrek. »

Parmi trois prestataires, la société nantaise ­Makina ­Corpus, spécialisée dans les solutions open source et présentant une expertise dans la gestion de l’eau, a été retenue. Autre atout : elle avait déjà créé la suite logicielle ­Geotrek. Développée en partenariat avec le PNR entre 2019 et 2021, Georivière est un outil cartographique qui embarque sur le terrain toutes les informations relatives aux cours d’eau (évolution du lit, pollutions, espèces invasives ou patrimoniales…) et agrège en temps réel les données des API (interfaces de programmation applicatives) de Hub’eau (service public d’information sur l’eau et les milieux aquatiques).

Produit prometteur

L’application fait ses premiers pas au PNR du haut Jura et a été lauréate, fin mars, du label or « Territoire innovant 2022 » des Interconnectés, pour la vision globale de la ressource offerte aux usagers et son utilisation ouverte aux acteurs de l’eau. « Le code source de l’appli est complètement libéré, n’importe qui peut le prendre et l’utiliser, et dès que quelqu’un fait un développement, une version supplémentaire est publiée avec une mise à jour sur notre instance », précise ­Thomas ­Magnin-Feysot. « Georivière est le petit frère de ­Geotrek, certaines briques ont été réutilisées. C’est un produit prometteur, qui répond à un réel besoin de toutes les collectivités, indique ­Amandine ­Boivin, chez ­Makina ­Corpus. Une solution personnalisée qui, plus elle sera utilisée, plus de nouvelles fonctionnalités apparaîtront, selon le principe du logiciel libre. » Thomas Magnin-Feysot prépare déjà l’étape suivante : une plateforme grand public ouvrant Georivière aux promeneurs, pêcheurs et riverains qui pourront signaler une pollution, une zone inondée…

Contact : Thomas Magnin-Feysot, chargé de mission au PNR du haut Jura, t.magninfeysot@parc-haut-jura.fr