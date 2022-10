Un habitat inclusif et convivial à loyer modéré pour les seniors, c’est possible

Logement

Publié le 06/10/2022 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Innovations et Territoires

A Audincourt, le Villagénération permet de vieillir à domicile dans un environnement sécurisé et convivial, en cœur de ville, avec une aide humaine et des services à la carte.Le dispositif convient à des personnes âgées valides souhaitant bénéficier d’une présence humaine, d’une solidarité de voisinage et d’activités sur place. Une hôtesse salariée du CCAS est présente à mi-temps pour veiller sur les locataires, rendre des services individuels et proposer des animations dans la salle commune.

Chiffres-clés Coût du projet : 2,8 M€ financés par Néolia, un prêt de la Caisse des dépôts et de la Carsat, et des subventions de la ville, du département, des caisses de retraite et de la Carsat. Loyers : 490 € pour un T2. Le prix s’élève à 590 € pour un T3. Ces tarifs intègrent le salaire de l’hôtesse. Proposer une offre de logement social adaptée aux seniors, à des tarifs très accessibles, était une priorité pour la commune.

[Audincourt, 13300 hab., Doubs] Le Villagénération, à Audincourt, fait partie des douze projets distingués lors des dernières rencontres du réseau francophone des Villes amies des aînés. « C’est une solution d’habitat inclusif entre le logement de droit commun et les structures médico­sociales », explique ­Léontine ­Perrey, responsable habitat génération » chez le bailleur social Néolia, qui a conçu le modèle. « La commune manquait de solutions adaptées pour les seniors et le premier ­Villagénération que nous avons visité à V­esoul [Haute-Saône] nous a séduits », rapporte Isabelle ­Gunbek, maire adjointe chargée des affaires sociales.

L’ensemble de logements, ouvert en 2019, se compose de 20 T2 et T3 de plain-pied, en cœur de ville, organisés autour d’une salle commune de 80 mètres carrés. « Les maisons ont toutes une terrasse et un jardin, et sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les espaces communs sont équipés de bancs surélevés et sans trottoirs pour faciliter les circulations », ajoute Léontine Perrey. Le Villagénération est situé à 500 mètres du centre-ville et un tricycle électrique est mis à disposition pour faire de petites courses.

Le projet a attiré de nombreux candidats. « Le centre communal d’action sociale [CCAS] avait déjà une liste de personnes âgées qui vivaient dans un logement inadapté. Nous avons participé à la commission d’attribution avec ­Néolia », explique Jeanne-­Françoise Sau, directrice du CCAS. Le dispositif cible des personnes valides, pouvant avoir des ­problèmes de santé ou de mobilité.

Ouvert sur l’extérieur

L’originalité de ce concept est la présence sur place d’un agent salarié par le CCAS pour faciliter le quotidien des locataires et favoriser les rencontres. Son rôle consiste à rompre l’isolement, créer du lien entre les habitants et proposer des activités. « Le matin, je vérifie que tout le monde va bien, que les volets sont ouverts et je passe voir les personnes seules. Je peux rendre des services individuels, aider aux démarches administratives, faire une course », décrit ­Annie ­Iwasinta. « Sa présence est rassurante, témoigne une locataire, dans une vidéo réalisée par Néolia. Avant, j’habitais dans une maison isolée et je ne voyais plus personne, depuis que je suis ici, je revis, il y a une bonne entente et une entraide entre voisins. »

Trois après-midi par semaine, Annie Iwasinta propose des animations dans la salle commune – activités manuelles, formation au numérique, jeux de mémoire – et fait appel à des partenaires extérieurs. « La Mutualité française va intervenir sur le bien-veillir, nous avons aussi un partenariat avec le lycée hôtelier Nelson-Mandela autour d’un livre de recettes intergénérationnel », détaille-t-elle. Et les animations sont ouvertes aux habitants extérieurs.

Le Villagénération offre en outre aux locataires un accès facilité à des services à la carte : ­téléassistance, portage de repas par le CCAS, aide et soins à domicile par une association, entretien du linge par une entreprise d’insertion. « L’animatrice fait le relais avec ces partenaires », ajoute la directrice du CCAS. Des passerelles existent aussi avec l’Ehpad voisin, qui ouvre les portes de ses ateliers de gym douce, mais aussi celles de son coiffeur, du salon de thé et du terrain de pétanque. « Il faut prévoir ces partenariats dès le début du projet », note Léontine Perrey.

Néolia a aussi obtenu, via un appel à projets, la distribution gratuite d’une tablette numérique pour chaque logement, avec une interface adaptée aux seniors. L’accompagnement pédagogique est assuré par l’animatrice : « Certains ont découvert internet, ils utilisent la tablette pour des démarches en ligne, des jeux ou afin de communiquer avec leurs enfants, ça a été très utile pendant les confinements », rapporte-t-elle.

Expérience réussie

Proposer des tarifs abordables aux seniors était un critère important pour la municipalité. Les loyers du Villagénération sont de 400 euros pour un T2 et de 500 euros pour un T3, auxquels s’ajoute une contribution de 90 euros pour financer le salaire de l’animatrice. « En réalité, cette contribution que ­Néolia nous reverse ne couvre pas la totalité du salaire de notre animatrice, qui est expérimentée. C’est un point de vigilance à avoir, note la directrice du CCAS. Hormis cela, nous avons de très bons retours des locataires. » Tous les six mois, un comité de pilotage réunit les locataires, les élus et le bailleur pour faire le point sur les attentes. La ville est tellement convaincue par cette expérience qu’elle souhaite faire construire un deuxième ­Villagénération sur son territoire.

Contact : bailleur social Néolia, 03.81.99.19.84.

« Il faut un terrain proche des commerces » « Avoir plus de services et une présence humaine était une demande des locataires, explique Léontine ­Perrey, responsable “habitat génération” chez le bailleur social Néolia. L’animatrice est indispensable pour animer, fédérer, rendre des services, c’est le point fort de ce modèle. Son salaire est financé par un surloyer de 90 euros par mois, mais pourrait bientôt être pris en charge dans le cadre de l’aide à la vie partagée. Les locataires apprécient l’ambiance conviviale. Pour que cela fonctionne, il faut un terrain proche des commerces et des transports, et un CCAS actif. Nous accompagnons la commune dans le montage du projet et la recherche de partenaires, on aide à lancer la dynamique. Les demandes s’accélèrent, nous avons 15 projets en cours et 20 en attente. »

« Le choix de l’animatrice est important » « L’animatrice, hôtesse du lieu, est la garante du bon fonctionnement et du dynamisme, affirme Jeanne-Françoise Sau, directrice du centre communal d’action sociale [CCAS] d’Audincourt. Elle doit être génératrice de lien social entre les locataires, elle est leur interlocutrice et leur apporte ou mobilise des services et prestations facilitant leur vie quotidienne. Tout en restant professionnelle, elle doit développer une relation de confiance avec les locataires afin, notamment, qu’ils adhèrent et soient partie prenante au projet. Elle doit aussi gérer les moments difficiles et se montrer réactive en toutes cir­constances. Par ailleurs, l’animatrice fait vivre les partenariats avec les associations ou structures locales et la commune. Le Villagénération est un lieu reconnu par les acteurs locaux et les habitants. »