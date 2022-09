En hausse de 3,7 milliards d’euros, le budget 2023 pour l’éducation supprime 2 000 postes

Éducation

Avec une augmentation de 6,5 % par rapport à l’année dernière, le projet de budget 2023 pour l’éducation dépasse 60 milliards d’euros. Cette hausse doit permettre de « renforcer l’attractivité du métier enseignant et les moyens en matière d’innovation pédagogique ». Alors que de nombreux dispositifs (CLA, TER) sont pérennisés et étendus, le budget pour la jeunesse prévoit 5,5 millions d'euros supplémentaires pour l’animation.

Durant l’été, Gabriel Attal avait annoncé une augmentation de 3,6 milliards d’euros des crédits alloués au budget de l’Éducation nationale de l’année 2023. Selon la présentation du ministère, le 26 septembre, cette hausse sera de 3,7 milliards d’euros. En atteignant 60,18 milliards d’euros, le budget dédié à l’éducation et l’enseignement agricole est augmenté de 6,5 % par rapport à 2022. Le gouvernement explique cette augmentation par la volonté de « renforcer l’attractivité du métier d’enseignant et les moyens en matière d’innovation pédagogique ».

Une grande partie de cette enveloppe sera allouée à la revalorisation salariale des enseignants, Pap Ndiaye ayant expliqué plusieurs fois sa volonté de créer « un choc de l’attractivité ».

Dans le PLF 2023, 935 millions d’euros sont dédiés à cette hausse des salaires pour « augmenter les salaires des enseignants de 10 % en moyenne à la rentrée scolaire 2023 ».

Des professeurs revalorisés mais moins nombreux ?

Le projet de budget prévoit la suppression de près de 2 000 postes d’enseignants (1 000 postes dans le premier degré public, 500 dans le second degré public et 500 dans le privé). Le principal facteur d’explication réside dans la baisse démographique que connaît actuellement le pays. « En dix ans, la France est passée de 830 000 naissances annuelles à 728 000. Entre 2022 et 2027, il y aura 500 000 élèves en moins », souligne le ministère de l’Éducation nationale qui estime qu’à la prochaine rentrée, on comptera près de 100 000 élèves en moins, dont 90 000 dans le 1er degré.

Lors de son audition devant l’Assemblée nationale, le 2 août, Pap Ndiaye avait affirmé qu’il allait « procéder à des fermetures de classes », en précisant que celles-ci se feraient « avec beaucoup de discernement ». Si le projet de budget n’évoque pas de fermeture, « la baisse démographique n’a qu’un effet réduit sur les emplois en 2023 », précise la rue de Grenelle.

La diminution du nombre d’enseignants demeure moindre par rapport à la diminution des effectifs d’élèves. Ainsi des emplois seront notamment redéployés pour poursuivre le dédoublement des classes de grande section en éducation prioritaire et pour achever le plafonnement à 24 élèves dans les classes de grande section, CP et CE1 dans l’ensemble des établissements.

Des dispositifs existants pérennisés

Plusieurs dispositifs lancés durant le quinquennat précédent sont pérennisés et étendus. C’est le cas de la mise à disposition de petits déjeuners gratuits à l’école qui sera poursuivie et financée par le ministère chargé des affaires sociales. En 2021-2022, 245 000 élèves avaient pu en bénéficier.

Le ministère de l’Éducation précise également que les expérimentations des contrats locaux d’accompagnement (CLA) et territoires éducatifs ruraux (TER) seront étendus : une enveloppe de 9 millions d’euros est dédiée à ces mesures.

Enfin, le fonds d’innovation pédagogique annoncé par Emmanuel Macron est concrétisé : 150 millions d’euros sont consacrés au financement de projets pédagogiques locaux. D’ici à 2027, ce fonds atteindra 500 millions d’euros.

Interrogé sur la compensation des communes pour les dépenses des écoles maternelles privées, à la suite de l’obligation de scolarisation des enfants à partir de 3 ans, le ministère indique que l’enveloppe demeure stable, autour de 35 millions d’euros. « Il s’agit d’une dépense de guichet, autrement dit, elle est automatique dès qu’une commune remplissant les critères la demande. » Par ailleurs, l’aide aux collectivités locales concernant le bâti scolaire et les dépenses énergétiques de ces bâtiments ne faisant pas partie des compétences du ministère de l’Éducation nationale, il n’en est pas fait mention dans le PLF.

5,5 millions pour le plan « pour un renouveau de l’animation »

Le budget pour la jeunesse progresse de près de 10 % par rapport à l’année précédente. Si les deux tiers de l’enveloppe concernent le développement du service civique, des efforts financiers sont également faits pour l’animation et la vie associative. Cette dernière voit son budget augmenter de 47 % pour atteindre 4,1 millions d’euros pour 2023.

Dans le cadre du plan « pour un renouveau en animation en accueil collectif de mineurs », présenté en février dernier, « des moyens renforcés pour l’animation sont attribués en 2023 pour permettre sa mise en œuvre, à hauteur de 5,5 millions d’euros », précise la rue de Grenelle. Le comité de filière travaille actuellement sur les enjeux du secteur et Sarah El Haïry devrait faire des annonces prochainement.