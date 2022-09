Le patrimoine des collectivités locales à la fin de 2021

ANALYSE

Publié le 27/09/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, Analyses finances, France

François Ecalle, ancien rapporteur général du rapport de la Cour des comptes, livre en exclusivité son analyse de l’évolution du patrimoine des collectivités locales à la fin de 2021 tel qu’il apparait dans les comptes des « administrations publiques locales » (APUL) de la comptabilité nationale établis par l’Insee.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

ancien rapporteur général du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques et président de l'association Fipeco

Les administrations publiques locales (APUL), dont le champ est un peu plus étendu que celui des collectivités locales, sont endettées mais elles détiennent, en contrepartie de leurs dettes, des actifs financiers et surtout non financiers très importants qui doivent être pris en compte pour analyser leur situation financière. L’endettement public peut en effet être justifié quand il permet d’accroître les actifs publics. Les comptes de patrimoine publiés par l’Insee permettent d’établir le bilan des APUL à la fin de 2021.

Les actifs et passifs des administrations publiques en comptabilité nationale ne sont pas consolidés (1) et sont exprimés en valeur de marché (2) alors que la dette publique au sens du traité de Maastricht est consolidée, est exprimée en valeur faciale et correspond à ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite