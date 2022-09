Pacte de méfiance plutôt que de confiance pour les associations d’élus

Accueil

Publié le 27/09/2022 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Frederica Aban - Adobe Stock

Les pactes de confiance annoncés par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, qui doivent associer les collectivités au redressement des comptes publics, provoquent des réactions mitigées et plus ou moins tranchées de la part des associations d'élus, tout comme les autres mesures. Il faudra convaincre dans les faits et au Parlement.

