La sécheresse, cause de régulation de l’accès au Mont-Blanc ?

Publié le 27/09/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, vient d’adresser à Emmanuel Macron une "supplique" pour que l’Etat règlemente, en concertation avec les élus locaux, l’accès au sommet du Mont-Blanc et les grands événements organisés sur ses flancs. Selon lui, un point de « déraison » a été atteint cet été à hauts risques du fait de la sécheresse. Un avis qui ne fait pas l’unanimité.

Le bilan de cet été est l’occasion d’un nouvel épisode de la « guerre » qui sévit de longue date entre maires du pays du Mont-Blanc. D’un côté celui de Chamonix, Eric Fournier, initiateur d’une tribune en faveur de la préservation du principe de liberté d’accès à la montagne, co-signée par les représentants des compagnie des guides et de secours chamoniardes ou encore de la fédération des clubs alpins et qui a été publiée le 21 août par Le Monde. De l’autre, le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, qui, le 20 septembre, y répond en renouvelant un appel qu’il avait déjà lancé en faveur d’un encadrement renforcé de l’accès au Mont-Blanc.

Cette nouvelle alerte prend la forme d’une « supplique » adressée au Président de la République. Evoquant un « business de la liberté », ce texte au ton virulent invite Emmanuel Macron à ne pas écouter « ces tribuns qui n’ont rien à proposer et qui veulent simplement préserver leurs privilèges et leurs intérêts mercantiles », soit « le maintien du business de la sur-fréquentation ».

« Comme à Venise ou à l’Île de Pâques »

Selon les données publiées le 23 septembre par l’agence Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, la Haute-Savoie a vu sa fréquentation augmenter de 22% au cours d’une saison estivale 2022 jugée « bonne », voire « très bonne » par près de 80% acteurs régionaux du tourisme. Premier département d’accueil d’Auvergne-Rhône-Alpes, elle a enregistré plus de 14,7 millions de nuitées, soit environ le double de la Savoie, qui arrive pourtant en deuxième position. Or, du fait de la chaleur, certaines voies d’accès au sommet du Mont-Blanc sont devenues cet été particulièrement dangereuses, du fait de chutes de rochers et d’éboulements.

Pour Jean-Marc Peillex, « quand on brandit le slogan « la montagne, espace de liberté », alors on valide des suicides et des accidents où notre responsabilité peut être engagée ». Pour lui, « c’est le moment de définir des limites », comme il en existe, pointe-t-il, « aux falaises d’Etretat, dans les gorges de l’Ardèche, à Venise ou à l’Île de Pâques ».

Fermer les refuges, un « subterfuge »

Depuis 2020, pourtant, une zone de protection des habitats naturels a été définie autour du Mont-Blanc, sur décision du Président de la République lui-même. Selon le maire, qui l’avait appelée de ses vœux, celle-ci a déjà « pacifié » l’ascension du toit de l’Europe, grâce à des sanctions plus importantes que ce que permettait le seul classement du site (dans le code de l’urbanisme).

Son souhait, aujourd’hui, pour aller plus loin : « Que l’Etat nous aide à mettre en place un cadre, détaille-t-il. En cas de risques importants, un premier communiqué du préfet pourrait recommander de différer les ascensions, puis, s’il y a encore des récalcitrants, un arrêté de fermeture provisoire pourrait être pris, comme cela se fait pour interdire l’accès à des forêts lorsque le risque d’incendie est trop important ».

Cet été déjà, précise-t-il, « nous avons utilisé le subterfuge de la fermeture de refuges, ce qui empêche de monter ceux qui sont incapables de faire l’aller-retour dans la journée ». Mais pour lui, « c’est un pis-aller ». Par ailleurs les trois agents municipaux (d’anciens guides) qui composent la Brigade blanche de Saint-Gervais se heurtent à des alpinistes venus de loin pour accéder au sommet mythique et qui refusent de renoncer à leur projet.

L’UTMB dans le viseur

Le maire de Saint-Gervais voudrait aussi un encadrement accru des événements sportifs. Particulièrement dans son viseur : l’Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), qui, du 22 au 28 août, a attiré 10 000 coureurs, 460 journalistes et 100 000 spectateurs.

« On est arrivé à un point où c’est déraisonnable. Les organisateurs n’ont pas été capables de proposer la moindre adaptation des courses à la sécheresse et à la dangerosité, assure Jean-Marc Peillex. Quant au bilan carbone, donner de petits sacs aux gens pour leurs déchets et utiliser des gobelets recyclables, ça amuse la galerie ! ».

Pour lui, ce ne sont pas de tels acteurs privés « qui doivent décider de ce qui se passe sur les territoires, mais les élus et l’Etat ». Sa proposition : permettre la tenue de tels événements, « mais pas en créant une course nouvelle par an, pas en faisant venir des participants du bout du monde, et en s’adaptant à la sécheresse ». La « boîte à outils » dont devraient pouvoir disposer les communes, selon lui, pour cadrer cet accueil en fonction du contexte local, pourrait s’inspirer de celle utilisée pour les grands festivals.

Le VTT aussi La Haute-Savoie – qui vient de remporter l’accueil des mondiaux de cyclisme 2027 – est aussi « de plus en plus envahie », l’été, par les pratiquants de VTT, assure le maire de Saint-Gervais, qui regrette que ceux-ci « dévalent la montagne en se fichant de la faune et en détruisant les territoires ». De fait, pour cette activité comme pour le trail, également en fort développement, il souhaiterait que s’ouvrent des concertations locales : « Ouvre-t-on tous les chemins à tous les sports ou en réserve-t-on certains au VTT, par exemple ? interroge-t-il. Il faut se poser ces questions ».

Références Supplique du maire de Saint-Gervais au président de la République : https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2022/09/stgervaismaire-supplique-adressee-au-president-de-la-republique-20-09-2022.pdf

