Le guide des primes 2022 est disponible

Guide des primes

Publié le 27/09/2022 • Par La Rédaction • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

Rendez-vous traditionnel des lecteurs de La Gazette, le Guide des primes 2022 réalisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d’Ile-de-France est paru. A ceux qui n'auraient pas eu la chance d'en avoir la version papier, séance de rattrapage avec la version feuilletable.

Face à la flambée des prix, la question du pouvoir d’achat des Français est devenue centrale en cette rentrée 2022. À l’instar de l’ensemble des ménages de l’Hexagone, les agents territoriaux subissent une inflation record qui n’a pas prévu de s’arrêter.

Et le dégel du point d’indice (+ 3,5 %) ne pourra pas à lui seul couvrir les 7 % de hausse des prix envisagée pour la fin de l’année. Promis « au premier semestre 2023 » par le Gouvernement, le grand chantier des carrières et des rémunérations dans la fonction publique apparaît donc comme une lumière au bout du tunnel.

En attendant une rémunération enfin revalorisée, les agents territoriaux peuvent parcourir l’édition 2022 du « Guide des primes » rédigé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d’Île-de-France et particulièrement par Eric Dufresne. Ils y trouveront toutes les ressources nécessaires.

Comme dans sa version précédente, quatre parties organisent le guide : le cadre juridique général, les primes et indemnités liées aux grades ou aux filières territoriales, les primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières et au télétravail et enfin, le règlement des frais occasionnés par les déplacements.

Le tout, mis à jour au 1er septembre 2022 des dernières évolutions réglementaires.

Celles-ci sont marquées principalement par l’augmentation du point d’indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 qui a conduit à la majoration par ricochet de toutes les « primes indexées » sur cette valeur. Il en va de même pour les primes calculées en fonction du traitement brut moyen du grade telles que les heures supplémentaires d’enseignement artistique ou encore l’indemnité de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels.

Le régime indemnitaire s’est parallèlement enrichi cette année avec la création de primes de revalorisation pour les agents socio, médicosociaux et de l’animation et l’amélioration du régime indemnitaire des enseignants artistiques territoriaux. Ces primes ont vocation à être transformées en complément de traitement indiciaire avec un effet rétroactif au 1er avril 2022.

Par ailleurs, des modifications des montants de référence du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) concernant les auxiliaires de puériculture, les aides-soignants ou encore les techniciens paramédicaux font suite à plusieurs réformes statutaires intervenues en 2022 dans la filière sanitaire et sociale.

À ces nouveautés s’ajoute la revalorisation des indemnités kilométriques dans le cadre du remboursement des frais de déplacement.

Pour y accéder, il vous suffit d’être connecté à votre compte abonné et de cliquer sur l’image ci-dessous :