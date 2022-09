« Même les collectivités volontaristes n’ont pas toujours les moyens de faire »

Transition énergétique

Vice-présidente de négaWatt, association qui vante depuis sa création la sobriété comme un composant majeur de la transition écologique, Hélène Gassin expose à "La Gazette" les grands enjeux à venir pour les collectivités dans le contexte actuel de crise énergétique et, plus largement, climatique.

Le terme « sobriété » a fait une entrée spectaculaire dans le langage des responsables publics ces derniers mois. Est-ce une consécration pour l’association négaWatt, dont le « trio gagnant » se décline en trois mots : sobriété, efficacité, renouvelables ?

Effectivement, aujourd’hui, tout le monde parle de sobriété, un concept que négaWatt a introduit de manière précoce, et le triptyque que vous énoncez est un marqueur pour nous. Le gouvernement a constitué des groupes de travail dans le cadre de son plan dit « sobriété énergétique » lancé en juin. Nous avons apporté notre contribution et des annonces sont attendues fin septembre.

Nous en sommes donc ravis… mais tous ne donnent pas le même sens à ce mot. Beaucoup y mettent des gestes d’économie d’énergie à court terme, car on est en crise. Or, d’une part, il ne faudrait pas que ce soit : on passe la crise et après on revient comme avant ; cet hiver, on chauffe à 19°C, et dès que la guerre en Ukraine sera terminée, on montera de nouveau à 23°C. D’autre part, la sobriété doit aussi concerner le temps long et s’étendre à nombre d’autres sujets, comme l’aménagement du territoire…

Vous voulez parler de sobriété dans l’usage des sols ?

Absolument. Par exemple, la démarche « ZAN » est une avancée intéressante, de même que les initiatives en faveur d’une densification. Soit dit en passant, si l’on appliquait les règles déjà existantes de manière stricte, énormément de surfaces deviendraient non constructibles. Ce n’est toutefois pas ce que l’on observe. Or, l’élu local a une responsabilité en la matière, car il peut intervenir sur la consommation de l’espace sur son territoire. Ai-je besoin de construire une zone artisanale alors que j’ai des bâtiments délaissés en centre-ville ? Combien de magasins ferment parce qu’une zone commerciale s’est ouverte en périphérie ! Pourquoi ne pas plutôt utiliser ces terrains pour des activités de type maraîchage ou s’ils sont vraiment complètement artificialisés, y installer du solaire.

Je remarque aussi que l’artificialisation est un argument qu’on entend pour s’opposer à des projets de production d’ ENR , alors que ceux-ci sont un élément essentiel de la transition écologique, mais beaucoup moins sur des réalisations visant des usages dont on devrait, au contraire, interroger l’utilité. Je pourrais aussi évoquer les contournements routiers, mais ce sujet ne relève généralement pas de la compétence de l’échelon local.

Autre question à se poser lorsque l’on est maire : ai-je vraiment besoin d’un gymnase ou d’un stade supplémentaire, ne serait-il pas plus pertinent d’optimiser l’occupation de mes équipements ? On s’attaque, alors là, aux déterminants des consommations, qu’il s’agisse d’espace, d’énergie, d’eau, de matériaux…

La sobriété n’est donc pas un sujet seulement énergétique…

Non. Par exemple, elle est aussi alimentaire. Citons la restauration scolaire, qui fait partie du quotidien d’une collectivité. Elle peut agir sur les quantités servies afin de réduire le gaspillage, sur la valorisation des déchets ou sur les sources d’approvisionnement. Ce mot sobriété recouvre énormément de dimensions. On pourrait également évoquer la mobilité, autre secteur d’intervention des collectivités territoriales.

Les collectivités disposent-elles de suffisamment de leviers pour mener les actions que vous préconisez ?

Elles en ont, et nombre d’entre elles les activent : que ce soit dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments ou la gestion de leur éclairage public, sujets sur lesquels les gisements d’économies d’énergie sont réels. J’évoquais aussi précédemment leur rôle d’aménageuse. Beaucoup de domaines sont du ressort des collectivités mais, même quand elles sont volontaristes, elles n’ont pas toujours les moyens de faire. Car si les marges de progression sont importantes, leurs marges de financement, elles, se restreignent.

Entre les baisses de dotation de l’Etat, le fait de ne plus pouvoir jouer, en tout cas, de moins en moins, sur leurs recettes, et la hausse des coûts de l’énergie qui pèse lourd budgétairement, les arbitrages entre leurs dépenses sont compliqués. De surcroît, si des programmes leur proposent un accompagnement de type conseils en énergie partagée (CEP) ou économes de flux, donc de la ressource humaine en interne, la plupart des dispositifs d’aides qui leur sont destinés ciblent des études réalisées en externe et de l’investissement.

C’est bien sûr nécessaire, mais pour investir, il faut d’abord monter un projet, et pour cela, disposer soi-même de moyens humains. C’est là peut-être, aujourd’hui, l’un des principaux freins à leur mobilisation. Et c’est donc un sujet majeur des années à venir si l’on veut mettre en mouvement les acteurs locaux. Car l’externalisation, par définition, ne permet pas de capitaliser au sein de la collectivité.

L’élément « efficacité » du triptyque négaWatt renvoie en particulier à la rénovation énergétique des bâtiments…

C’est même le cœur de métier de négaWatt.

Et vous conseillez aux collectivités de faire peut-être moins, mais mieux ?

Nous défendons, en effet, les rénovations complètes et performantes, plutôt que partielles, par étapes. Car celles-ci vont, non seulement, revenir plus chères au final, mais elles peuvent ne jamais atteindre leur objectif, voire engendrer des désordres, ce que l’on appelle des pathologies de bâtiment. En raisonnant de manière globale et à l’échelle de son parc, on peut aussi intégrer d’autres enjeux, comme l’accessibilité. Pour accompagner les collectivités, négaWatt a développé Planissimo en les encourageant à penser stratégie, et non rénovation bout par bout.

L’Etat se voit reprocher par des associations comme la vôtre de privilégier la quantité à la qualité, pour des raisons d’affichage. Un élu local peut aussi être tenté par cela…

Si je suis la maire d’une commune qui a quatre écoles, ce ne sera, certes, pas facile pour moi d’expliquer aux parents que l’école A sera rénovée en 2024, la B en 2026, etc. Mais la logique d’une rénovation globale, complète et performante est vraiment gagnante. Ce discours est audible pour l’élu local, qui ne se lancera alors pas dans une multiplication de travaux superficiels. Il privilégiera au contraire une démarche cohérente. Il faut, bien sûr, aussi entendre les besoins des usagers. Trouver un bon équilibre peut faire partie de la programmation de la rénovation de son patrimoine bâti.

Faut-il traverser une crise, comme actuellement, pour changer d’approche ?

Tout le monde n’attend pas la crise pour bouger, mais il est vrai que les motivations sont plus fortes en période de crise. Le risque étant toujours de se dire : c’est juste une crise.

