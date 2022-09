Bras de fer entre les intercos et les régions autour du versement mobilité

MOBILITÉ

Publié le 26/09/2022

Carole Delga, présidente de Régions de France, a récemment évoqué la possibilité pour les régions d'avoir accès au versement mobilité pour financer leurs politiques en matière de transports. L'association Intercommunalités de France n'a pas tardé à lui répondre par courrier, en s'opposant fermement à une telle évolution.

C’est une petite musique qui monte depuis quelques temps et s’est faite plus pressante lors du dernier congrès de Régions de France, les 15 et 16 septembre, à Vichy, où la présidente de l’association, Carole Delga, également présidente (PS) de l’Occitanie, a laissé entendre que les régions souhaiteraient percevoir une part des recettes du versement mobilité (VM). Ce dernier permet aux métropoles et intercommunalités de financer les transports publics dans les bassins d’emploi, mais jusqu’ici, les régions n’y ont pas accès.

Des services de transports déjà affectés par la crise sanitaire et énergétique

A la suite de ces déclarations, la réaction d’Intercommunalités de France n’a pas tardé, son président, Sébastien Martin, s’étant fendu d’une lettre à la présidente de Régions ...

