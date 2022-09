Accords collectifs : « Les syndicats, les élus et les administratifs doivent être formés »

[INTERVIEW] DIALOGUE SOCIAL

Publié le 29/09/2022 • Par Emmanuel Franck • dans : A la Une RH, Actu Emploi, Actu juridique, France, Toute l'actu RH

La valeur juridique conférée aux accords est présentée comme une évolution majeure pour la négociation collective. Selon Laura Derridj, avocate en droit public, sa portée n’est révolutionnaire que sur les clauses réglementaires de l’accord.

Les syndicats ont désormais un droit d’initiative. Qu’est-ce que cela change ?

Auparavant, l’ouverture d’une négociation n’était pas encadrée juridiquement et, finalement, les « syndicats territoriaux » ont peu pris l’initiative de solliciter une négociation. Désormais, les règles sont posées et quand une majorité syndicale représentative en fait la demande, par écrit, l’autorité administrative ou territoriale est tenue de proposer une « réunion visant à déterminer si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies ».

L’autorité saisie voudra alors, sans doute, vérifier que la thématique fait partie des quatorze négociables, qu’elle est compétente et dispose de marges de manœuvre – politiques, budgétaires et sociales, pour commencer. Elle est tenue de notifier sa décision aux syndicats, mais les textes sont muets quant à sa motivation.

Que signifie la valeur juridique d’un accord ?

Il faut distinguer plusieurs catégories de clauses : simples déclarations d’intention, engagement de l’administration à entreprendre des actions déterminées sans implications réglementaires et – c’est là qu’est la révolution – dispositions à valeur réglementaire. D’où l’importance, alors, de savoir qui est compétent pour signer un accord valide.

En simplifiant, quand le sujet relève de la compétence d’un organe délibérant, celui-ci doit autoriser en amont ou approuver en aval. Lorsqu’il porte sur le déroulement de carrière, la promotion professionnelle, l’inté­ressement collectif, la mise en œuvre de politiques indemnitaires, la protection sociale, l’accord qui comprend des dispositions réglementaires est soumis à l’approbation préalable des ministres du Budget et de la Fonction publique. Quid de la libre administration des collectivités ?

Quels sont les recours en cas de non-application d’un accord ?

Chaque accord doit prévoir un comité de suivi qui sera, je pense, le premier saisi. S’il n’en sort rien, il faudra avoir recours au juge administratif.

Est-ce le début d’une gestion des RH négociée ?

Pour cela, il me semble que le passage obligé est la formation des représentants syndicaux, des élus et des administratifs sur la connaissance de ce nouveau régime et l’apprentissage de la négociation. La négociation suppose aussi de la confiance entre syndicats et administration et, on a tendance à l’oublier, entre agents et syndicats, qui sont pourtant ceux qui peuvent commencer une négociation de « terrain ». L’accord du 12 juillet sur la protection sociale complémentaire révèle un frémissement.

Cet article est en relation avec les dossiers